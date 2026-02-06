ΕΣΑΚΕ: Ένα μήνα απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τον πρόεδρο του Αμαρουσίου

Onsports Team

Με απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα μήνα και πρόστιμο 3.000 ευρώ τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τον πρόεδρο της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δημοσθένη Στασινόπουλο. «Για το πειθαρχικό παράπτωμα της διάπραξης εξύβρισης σε βάρος των διαιτητών από μέλος του ΔΣ της ως άνω ΚΑΕ που κάθεται σε Courtside Seat» στην αναμέτρηση της περασμένης Κυριακής (1/2) με τον Πανιώνιο στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Επίσης, πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ «για το πειθαρχικό παράπτωμα της διάπραξης εξύβρισης σε βάρος των διαιτητών από φιλάθλους σε Courtside Seats» στο ίδιο ματς, όπως αναφέρεται στην απόφαση που ανακοινώθηκε.



Στο μεταξύ, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε πρόστιμο για υβριστικά συνθήματα στις ΚΑΕ Άρης και Ηρακλής.



Οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ έχουν ως εξής:



«68/6-2-2026



1. Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896): α) την πειθαρχική ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, για παράπτωμα μη ιδιαίτερης βαρύτητας και β) χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της διάπραξης εξύβρισης σε βάρος των διαιτητών από φιλάθλους σε Courtside Seats, κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) που διεξήχθη την 1-2-2026.



2. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς ενός (1) υβριστικού συνθήματος που δεν έχει αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, κατά τον ως άνω αγώνα.



3. Επιβάλλεται στον Στασινόπουλο Δημοσθένη, Πρόεδρο Δ.Σ. της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) : α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα (1) μήνα και γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.000,00 ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της διάπραξης εξύβρισης σε βάρος των διαιτητών από μέλος του ΔΣ της ως άνω ΚΑΕ που κάθεται σε Courtside Seat, κατά τον ως άνω αγώνα.



67/6-2-2026 ΑΡΗΣ



1. Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ): α) της κατηγορίας περί της μη λειτουργίας του συστήματος Precision Time, και β) του παραπτώματος της εκφοράς ενός (1) υβριστικού συνθήματος κατά φυσικού προσώπου για το οποίο έλαβε χώρα επίσημη προειδοποίηση, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 1-2-2026.



2. Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του ως άνω αγώνα.



66/6-2-2026 ΑΕΚ



Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ - Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ Νέα Κ.Α.Ε 2014), για εκφορά ενός υβριστικού συνθήματος με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο και έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 31-1-2026.



65/6-2-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ



Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε), που διεξήχθη την 31-1-2026».