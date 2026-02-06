Μαρόκο: Φήμες για παραίτηση Ρεγκραγκί

Onsports Team

Στη Γαλλία μετέδωσαν πως ο Ομοσπονδιακός του Μαρόκου παραιτήθηκε, όμως η Ομοσπονδία διαψεύδει.

Ο Γουαλίντ Ρεγκραγκί παραιτήθηκε, από την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Αυτό τουλάχιστον μετέδωσε το Foot Mercato και επιβεβαίωσε το RMC Sport, με τον Μαροκινό προπονητή να αποχωρεί μετά από τρεισήμισι χρόνια στο τιμόνι των «Λιονταρών του Άτλαντα».

Όμως παρά τα γαλλικά δημοσιεύματα και τις αναφορές εκεί, η Ομοσπονδία του Μαρόκου διέψευσε την είδηση. Η οποία είχε και προεκτάσεις καθώς τονιζόταν πως θα συνεχίσει στη Σαουδική Αραβία.