Σάντσες: «Στο Μεξικό με φωνάζουν ο κύριος με τα επτά πνευμόνια»

Onsports Team

Ο 28χρονος διεθνής Μεξικανός αμυντικός μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube, αποκαλύπτοντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τους «ασπρόμαυρους», τις προσωπικές του φιλοδοξίες αλλά και τις συζητήσεις που είχε με τον Γιώργο Γιακουμάκη, συμπαίκτη του στην Κρουζ Αζούλ.

Αναλυτικά:

Για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο εδώ. Γνωρίζω την ιστορία αυτού του συλλόγου και έχω μάθει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια, μέσα και έξω από το γήπεδο, με καταπληκτικούς οπαδούς. Ελπίζω να μπορέσω να κατακτήσω τίτλους με αυτή τη φανέλα που τόσο της αξίζουν».

Για το (δεύτερο) ταξίδι του από την Αμερική στην Ευρώπη: «Ενθουσιάστηκα με το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, ήταν έκπληξη για μένα. Ένας ποδοσφαιριστής πάντα ονειρεύεται κάτι τέτοιο. Για εμάς τους Μεξικανούς, καμιά φορά μοιάζει πολύ μακρινό να βρεθείς στην Ευρώπη. Είμαι από τους λίγους που τα κατάφεραν και αυτό με κάνει να νιώθω ευγνωμοσύνη και χαρά. Πώς μπορούσα να αρνηθώ μια τέτοια πρόκληση, από μια τόσο μεγάλη ομάδα που παίζει πάντα για τη νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κομμάτι του ΠΑΟΚ».

Για τις συνομιλίες με τον Γιακουμάκη: «Μόλις εμφανίστηκε το ενδιαφέρον, επικοινώνησα αμέσως μαζί με τον Γιακουμάκη. Μιλήσαμε αρκετά και μου είπε πως εδώ θα βρω μια πραγματική οικογένεια. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ ενωμένη ομάδα, με καταπληκτικούς οπαδούς, και πρέπει να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία. Από την πλευρά μου, του είπα ότι το πρότζεκτ με γεμίζει ενθουσιασμό και θέλω να έρθω για να κερδίσω τίτλους».

Για την επιστροφή του στην Ευρώπη μετά τη θητεία σε Άγιαξ και Πόρτο: «Νομίζω ότι είμαι διαφορετικός πλέον. Στην πρώτη μου θητεία στην Ευρώπη έμαθα πολλά για το ποδόσφαιρο. Εδώ η αντιμετώπιση ενός ποδοσφαιριστή σε σχέση με το Μεξικό είναι διαφορετική και πιστεύω πως τώρα είμαι πολύ πιο έτοιμος πνευματικά. Ο τρόπος που με προσέγγισε ο ΠΑΟΚ μού έδωσε μεγάλο κίνητρο. Μου έδειξαν πόσο πιστεύουν σε εμένα και αυτό με γεμίζει ευθύνη».

Για το προσωνύμιό του στην πατρίδα του: «Σε εμένα θα δείτε έναν παίκτη με προσωπικότητα. Στο Μεξικό με φωνάζουν "ο κύριος με τα επτά πνευμόνια", γιατί σε κάθε παιχνίδι μπορώ να ανεβοκατεβαίνω ασταμάτητα στο γήπεδο».