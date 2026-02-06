Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Δανεικός στη Ρίζερπορ ο Πιερό
Onsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 20:48
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Δανεικός στη Ρίζερπορ ο Πιερό

Ανακοινώθηκε η συμφωνία για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή απ’ την Αϊτή, στην ομάδα της Τουρκίας.

Στην Ρίζεσπορ της Τουρκίας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φραντζί Πιερό. Ο στράικερ από την Αϊτή, ανακοινώθηκε επίσημα με τη μορφή δανεισμού, τρόπος με τον οποίο τον παραχώρησε η ΑΕΚ.

Ταξίδεψε στην Τουρκία, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα. Ο δανεισμός προβλέπει και οψιόν αγοράς, η οποία κρίθηκε ικανοποιητική από την ΑΕΚ.

Ο Πιερό είχε αποκτηθεί το 2024 από την Μακάμπι Χάιφα και με την ΑΕΚ είχε 55 συμμετοχές και 10 γκολ.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Γιάγκουσιτς 2030 με κάθε επισημότητα!
15 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Γιάγκουσιτς 2030 με κάθε επισημότητα!
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος: Πήρε δανεικό και τον Πνευμονίδη
18 λεπτά πριν Ατρόμητος: Πήρε δανεικό και τον Πνευμονίδη
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος: Ανακοίνωσε το δανεισμό του Γκουγκεσασβίλι
55 λεπτά πριν Ατρόμητος: Ανακοίνωσε το δανεισμό του Γκουγκεσασβίλι
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Δανεικός στη Ρίζερπορ ο Πιερό
55 λεπτά πριν ΑΕΚ: Δανεικός στη Ρίζερπορ ο Πιερό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved