Δημοσίευμα στη Σερβία: «Ο Μπενίτεθ “έκοψε” τη μεταγραφή του Ντουάρτε»

Onsports Team

Η ιστοσελίδα «sportklub» φιλοξενεί άρθρο με το οποίο αναλύει το γιατί ο Μπρούνο Ντουάρτε του Ερυθρού Αστέρα δεν κατέληξε στον Παναθηναϊκό.

Μία απ’ τις περιπτώσεις που απασχόλησαν τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες μέρες, ήταν ο Μπρούνο Ντουάρτε. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός του Ερυθρού Αστέρα, βρέθηκε κοντά στο «τριφύλλι». Η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε τελικά και όπως αναφέρει σέρβικο δημοσίευμα, αυτό έγινε λόγω του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός «έκοψε» τον Βραζιλιάνο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «sportklub».

Αναλυτικά:

«Ο Μπρούνο Ντουάρτε είχε φτάσει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τη μετακίνησή του στον αθηναϊκό σύλλογο λίγο πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα, όμως ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε την τελική απόφαση την τελευταία στιγμή και είπε όχι. Ή, πιο σωστά, όχι προς το παρόν.

Σύμφωνα με πηγές του Sport Klub από την Αθήνα, η συμφωνία των “πρασίνων” με τη Σλάβεν για την αγορά του 20χρονου Αντριάνο Γιάγκουσιτς την τελευταία ημέρα των μεταγραφών στη Super League ήταν περίπου και ο λόγος για τον οποίο –προς το παρόν– “πάγωσε” η μετακίνηση του επιθετικού του Ερυθρού Αστέρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιάγκουσιτς κόστισε στον Γιάννη Αλαφούζο συνολικά 5.2 εκατ. ευρώ, συν 800.000 ευρώ σε πιθανά μπόνους, με αποτέλεσμα ο ισχυρός άνδρας να έχει δαπανήσει μόνο τον Ιανουάριο του 2026 σχεδόν 20 εκατ. ευρώ για ενίσχυση του ρόστερ.

Πριν από τον νεαρό Κροάτη, είχαν παρουσιαστεί διαδοχικά στο γήπεδο οι Σαντίνο Αντρίνο (Γοδόι Κρουζ), Ανδρέας Τετέι (Κηφισιά), Παύλος Παντελίδης (Κηφισιά), Σωτήρης Κοντούρης (Παναιτωλικός) και Μούσα Σισοκό (Γουότφορντ), με τον προπονητή να εκτιμά στη συνέχεια ότι επτά μεταγραφές μέσα σε λίγες εβδομάδες ήταν υπερβολικές.

Ο Παναθηναϊκός είχε εδώ και καιρό στο στόχαστρό του τον Βραζιλιάνο του ΕΡυθρού Αστέρα, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις καθυστέρησαν, καθώς ο προπονητής των “ερυθρόλευκων”, Ντέγιαν Στάνκοβιτς, επέμενε ότι ο Ντουάρτε ήταν απαραίτητος για την ευρωπαϊκή συνέχεια την άνοιξη και τη μάχη με την Παρτιζάν.

Η μεταγραφή πιθανότατα θα είχε ολοκληρωθεί ήδη αυτόν τον χειμώνα, αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε προχωρήσει σε τόσο εκτεταμένες αγορές όσο σπάνια στην ιστορία του. Από τα ταμεία του συλλόγου δαπανήθηκαν ουσιαστικά όλα τα έσοδα από τις δύο μεγάλες πωλήσεις του περασμένου καλοκαιριού, όταν οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης μετακόμισαν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έναντι συνολικού ποσού 34 εκατ. ευρώ.

Η εκτίμηση είναι ότι οι Αθηναίοι απλώς ανέβαλαν την υπόθεση Ντουάρτε και ότι θα επανέλθουν στο τέλος της σεζόν, κάτι που αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του πρωταθλητή Σερβίας».