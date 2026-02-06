Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Φεύγει ο Μλαντένοβιτς - Συνεχίζει στην Τουρκία
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 13:16
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Φεύγει ο Μλαντένοβιτς - Συνεχίζει στην Τουρκία

Κλείνει ο κύκλος του Φίλιπ Μλαντένοβιτς στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Σέρβος αριστερός μπακ ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία για λογαριασμό της Φατίχ Καραγκιουμρούκ.

Μετά από δυόμισι χρόνια παρουσίας στους «πράσινους», ο 34χρονος ποδοσφαιριστής αποχωρεί από το «τριφύλλι» και μετακομίζει στην Κωνσταντινούπολη, αποτελώντας προσωπική επιλογή του συμπατριώτη του τεχνικού, Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς.

Στο διάστημα της θητείας του στον Παναθηναϊκό, ο Μλαντένοβιτς κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό έξι γκολ και 13 ασίστ, έχοντας σταθερή παρουσία στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η νέα του ομάδα, η Καραγκιουμρούκ, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση του τουρκικού πρωταθλήματος, μετρώντας μόλις 9 βαθμούς μετά από 20 αγωνιστικές, ενώ απέχει εννέα βαθμούς από τη ζώνη της σωτηρίας.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Καπογιάννη: «Μεγάλη πρόκληση η Εθνική Γυναικών Λιβάνου»
2 λεπτά πριν Καπογιάννη: «Μεγάλη πρόκληση η Εθνική Γυναικών Λιβάνου»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το «ντέρμπι αιωνίων» έρχεται στην COSMOTE TV
27 λεπτά πριν Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το «ντέρμπι αιωνίων» έρχεται στην COSMOTE TV
SUPER LEAGUE
Επίσημο: Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μλαντένοβιτς
31 λεπτά πριν Επίσημο: Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μλαντένοβιτς
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, ΟΦΗ: Παίρνει Αθανασίου για τα αριστερά
1 ώρα πριν Μεταγραφές, ΟΦΗ: Παίρνει Αθανασίου για τα αριστερά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved