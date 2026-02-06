Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Φεύγει ο Μλαντένοβιτς - Συνεχίζει στην Τουρκία

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Κλείνει ο κύκλος του Φίλιπ Μλαντένοβιτς στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Σέρβος αριστερός μπακ ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία για λογαριασμό της Φατίχ Καραγκιουμρούκ.

Μετά από δυόμισι χρόνια παρουσίας στους «πράσινους», ο 34χρονος ποδοσφαιριστής αποχωρεί από το «τριφύλλι» και μετακομίζει στην Κωνσταντινούπολη, αποτελώντας προσωπική επιλογή του συμπατριώτη του τεχνικού, Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς.

Στο διάστημα της θητείας του στον Παναθηναϊκό, ο Μλαντένοβιτς κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό έξι γκολ και 13 ασίστ, έχοντας σταθερή παρουσία στο αριστερό άκρο της άμυνας.

? Karagümrük, Panathinaikos forması giyen Filip Mladenovic’i kadrosuna kattı! #DeadlineDay — Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak) February 6, 2026

Η νέα του ομάδα, η Καραγκιουμρούκ, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση του τουρκικού πρωταθλήματος, μετρώντας μόλις 9 βαθμούς μετά από 20 αγωνιστικές, ενώ απέχει εννέα βαθμούς από τη ζώνη της σωτηρίας.