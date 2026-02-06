Επίσημο: Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μλαντένοβιτς

Ομάδες

Οnsports Τeam 06 Φεβρουαρίου 2026, 14:26
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα την λύση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία.

Παρελθόν και επίσημα αποτελεί από σήμερα το μεσημέρι ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς από τον Παναθηναϊκό. 

Ο Σέρβος μπακ είχε τεθεί εδώ και καιρό εκτός πλάνων από τον Ράφα Μπενίτεθ και πλέον αποτελεί και επίσημα παρελθόν από το «Τριφύλλι», στο οποίο εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2023.

Μέχρι σήμερα μέτρησε συνολικά 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Καραγκιουμρούκ.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αμυντικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιούνιο του 2023 κι έδειξε εξ αρχής τις ικανότητές του.

Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του «σφράγισε» την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα Play off του Champions League, ευστοχώντας στο τελευταίο πέναλτι του Τριφυλλιού στη ρεβάνς με τη Μαρσέιγ. Στα 2,5 χρόνια παραμονής του στην ομάδα καθιερώθηκε βασικός, προσφέροντας γκολ και ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Φίλιπ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».

 Συνεχίζεται η προετοιμασία για το ματς με τον Ολυμπιακό
 
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για το «αιώνιο» ντέρμπι, με τον Τσέριν να κάνει αποφόρτιση και τον Τουμπά πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Ο Αλγερινός στόπερ του «Τριφυλλιού» ταλαιπωρήθηκε από ίωση και πήγε μέχρι και στο νοσοκομείο, όμως πλέον ανεβάζει ρυθμούς και σήμερα έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (08.02, 21:00) στο «Γ.Καραϊσκάκης»

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Πρόγραμμα αποφόρτισης ακολούθησε ο Τσέριν, ατομικό ο Κώτσιρας και γυμναστήριο ο Τουμπά. Θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια, Ντέσερς, Πελίστρι, Τζούριτσιτς και Σισοκό».

 



