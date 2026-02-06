Επίσημο: Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μλαντένοβιτς

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα την λύση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία.

Παρελθόν και επίσημα αποτελεί από σήμερα το μεσημέρι ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς από τον Παναθηναϊκό.

Ο Σέρβος μπακ είχε τεθεί εδώ και καιρό εκτός πλάνων από τον Ράφα Μπενίτεθ και πλέον αποτελεί και επίσημα παρελθόν από το «Τριφύλλι», στο οποίο εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2023.