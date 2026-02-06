Ομάδες

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Final Final της Αθήνας
Οnsports Τeam 06 Φεβρουαρίου 2026, 15:15
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για τη διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα, με το Telekom Center να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως ανακοινώθηκε με υπουργική απόφαση το κόστος ανέρχεται λίγο πάνω από 10 εκατ. ευρώ, με τα εισιτήρια τα τελικά της διοργάνωσης στο «T-Center» να βγαίνουν στις 11 Φλεβάρη.

Aναλυτικά:

Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026 της « ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του FINAL FOUR EUROLEAGUE 2026 », ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ταμ.Υπόλ.31/12/2025 0,00 €

Επιχορηγήσεις Υ.ΠΑΙ.ΘΑ /ΓΓΑ και Χρηματοδότηση από φορολογία κερδών τυχερών παιγνίων 10.133.220,00 €

Ίδια έσοδα 65.100,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.198.320,00 € 10.198.320,00 €

Η εκτέλεση του ανωτέρω προϋπολογισμού τελεί υπό την ευθύνη των αρμόδιων οργάνων της Οργανωτικής και διέπεται από τις κείμενες διατάξεις.



