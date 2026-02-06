Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με το Μαυροβούνιο
Οnsports Τeam 06 Φεβρουαρίου 2026, 15:58
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με το Μαυροβούνιο

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται το Μαυροβούνιο στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, στη Sunel Arena, στις 27 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 για τον τρίτο της αγώνα στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα περιμένει τη στήριξή σας στο δρόμο για το Κατάρ. Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά και μπορείτε να τα αποκτήσετε με ένα κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (6/2) στις 13:00 μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Κάθε λογαριασμός μπορεί να αγοράσει απεριόριστο αριθμό εισιτηρίων, δηλώνοντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας), ενώ δωρεάν θα είναι η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Ενημερώνουμε πως τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα.

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ticketmaster κάνοντας κλικ ΕΔΩ. Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο eok-tickets@basket.gr.

Σας περιμένουμε στα Άνω Λιόσια, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ»!



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σε δημοπρασία η πρώτη φανέλα του Λιονέλ Μέσι
20 λεπτά πριν Σε δημοπρασία η πρώτη φανέλα του Λιονέλ Μέσι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Στέρλινγκ μετά την Τσέλσι
56 λεπτά πριν Μεταγραφές: Έκπληξη με τη νέα ομάδα του Στέρλινγκ μετά την Τσέλσι
BET
Η νέα εποχή Allwyn είναι εδώ και «έντυσε» με τα χρώματά της τον Πύργο του Πειραιά
1 ώρα πριν Η νέα εποχή Allwyn είναι εδώ και «έντυσε» με τα χρώματά της τον Πύργο του Πειραιά
SUPER LEAGUE
ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη κατά του Ποντένσε για το ματς με την ΑΕΚ
2 ώρες πριν ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη κατά του Ποντένσε για το ματς με την ΑΕΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved