Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε κόντρα στον Παναιτωλικό
Οnsports Τeam 06 Φεβρουαρίου 2026, 15:24
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε κόντρα στον Παναιτωλικό

Ο Ντάνιελ Ποντένσε συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσει να εκτίσει την ποινή του στον αγώνα με τον Παναιτωλικό. 

Ο Ντάνιελ Ποντένσε αντίκρισε στο 61′ του ντέρμπι με την ΑΕΚ την κίτρινη κάρτα για χτύπημα στον Λάζαρο Ρότα, η οποία ήταν η τρίτη του στη φετινή Stoiximan Super League.

Έτσι, ο Ολυμπιακός κλήθηκε να επιλέξει ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος για να στερηθεί των υπηρεσιών του διεθνούς Πορτογάλου εξτρέμ.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη κατά του Ποντένσε για το ματς με την ΑΕΚ
19 λεπτά πριν ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη κατά του Ποντένσε για το ματς με την ΑΕΚ
BASKET LEAGUE
Αγωγή του Λιολιού σε πρόεδρο ΚΑΕ για απειλητικά μηνύματα
36 λεπτά πριν Αγωγή του Λιολιού σε πρόεδρο ΚΑΕ για απειλητικά μηνύματα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Εθνική: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με το Μαυροβούνιο
38 λεπτά πριν Εθνική: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με το Μαυροβούνιο
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε κόντρα στον Παναιτωλικό
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε κόντρα στον Παναιτωλικό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved