Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε κόντρα στον Παναιτωλικό

Οnsports Τeam

Ο Ντάνιελ Ποντένσε συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσει να εκτίσει την ποινή του στον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε αντίκρισε στο 61′ του ντέρμπι με την ΑΕΚ την κίτρινη κάρτα για χτύπημα στον Λάζαρο Ρότα, η οποία ήταν η τρίτη του στη φετινή Stoiximan Super League.

Έτσι, ο Ολυμπιακός κλήθηκε να επιλέξει ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος για να στερηθεί των υπηρεσιών του διεθνούς Πορτογάλου εξτρέμ.