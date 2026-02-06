Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το «ντέρμπι αιωνίων» έρχεται στην COSMOTE TV

Οnsports Team

Στα κανάλια COSMOTE SPORT η 2η αγωνιστική της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Davis Cup: Ελλάδα-Μεξικό για τα play-offs του World Group I

Η 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League φέρνει το «ντέρμπι αιωνίων» στην COSMOTE TV. Η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί την Κυριακή 8/2 στις 21:00, σε ζωντανή μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1HD. Στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT συγκαταλέγεται και η 2η αγωνιστική της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τα ματς Λεβαδειακός-ΟΦΗ (11/2, 17:00, COSMOTE SPORT 2HD) και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (11/2, 20:30, COSMOTE SPORT 1HD).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Οι μεταδόσεις της COSMOTE TV για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιλαμβάνουν και τα ματς ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός (7/2, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD), Κηφισιά-Ατρόμητος (7/2, 20:00, COSMOTE SPORT 1HD) και ΟΦΗ-Λεβαδειακός (8/2, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD & START). Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν, επίσης, οι αγώνες Γιουβέντους-Λάτσιο (8/2, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) για την 24η αγωνιστική της Serie A και Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (9/2, 22:45, COSMOTE SPORT 3HD) για την 21η αγωνιστική της Liga Portugal Betclic.

Την εβδομάδα 6-12/2 η COSMOTE TV θα φιλοξενήσει 8 ματς του NBA. Μεταξύ αυτών τα παιχνίδια Oklahoma City Thunder-Houston Rockets (7/2, 22:30, COSMOTE SPORT 4HD), Boston Celtics-New York Knicks (8/2, 19:30, COSMOTE SPORT 4HD) και Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers (8/2, 22:00, COSMOTE SPORT 7HD). Την Τετάρτη 11/2 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Καρδίτσα-ΑΕΚ (19:30, COSMOTE SPORT 4HD & START) για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Basketball Champions League.

Οι φίλοι του τένις θα έχουν στη διάθεσή τους το Davis Cup, που επιστρέφει στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο 7-8/2, με την Εθνική Ομάδα Ανδρών να αντιμετωπίζει το Μεξικό για τα play-offs του World Group I. Η ελληνική αποστολή αποτελείται από τους: Στέφανο Τσιτσιπά, Στέφανο Σακελλαρίδη, Γιάννη Ξυλά, Γιάννη Κουντουράκη και Δημήτρη Αζοΐδη. Όλη η δράση του διημέρου θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 6HD.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Asteras Aktor-Βόλος ΝΠΣ (7/2, 18:00), Πανσερραϊκός-ΑΕΚ (8/2, 16:00) και Άρης-ΠΑΟΚ (8/2, 19:00) για 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ (7/2, 14:30), Άρσεναλ-Σάντερλαντ (7/2, 17:00), Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι (8/2, 18:30), Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις (7/2, 19:30), Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης (8/2, 22:00) και Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ (7/2, 16:30).

Από το μπασκετικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας (12/2, 21:15) και Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε (13/2, 21:15) για τη EuroLeague, καθώς και οι αγώνες Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπεσίκτας (10/2, 19:30) και Κλουζ-Άρης Betsson (11/2, 18:00).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 6-12/2:

Παρασκευή 06.02.26

15:30 ATP 250 Μονπελιέ, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

17:30 ATP 250 Μονπελιέ, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

19:30 Αλ Νασρ-Αλ Ίτιχαντ, Roshn Saudi League, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

19:30 ATP 250 Μονπελιέ, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

20:15 World Athletics Indoor Gold Μαδρίτη, COSMOTE SPORT 7HD

21:30 ATP 250 Μονπελιέ, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

21:45 Ελλάς Βερόνα-Πίζα, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Τσάρλτον-ΚΠΡ, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & START

22:30 Εκπομπή «Game R1», COSMOTE SPORT 1HD

Σάββατο 07.02.26

14:30 Ντέρμπι-Ίπσουιτς, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

16:00 Εκπομπή «Pregame Davis Cup», COSMOTE SPORT 6HD & YOUTUBE

16:00 ATP 250 Μονπελιέ, 1ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 7HD

16:30 Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός», COSMOTE SPORT 1HD

17:00 ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός, Stoiximan Super League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

17:00 Κόβεντρι-Όξφορντ, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

17:00 Ελλάδα-Μεξικό, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, COSMOTE SPORT 6HD & YOUTUBE

18:00 ATP 250 Μονπελιέ, 2ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 7HD

19:00 Τζένοα-Νάπολι, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD & START

19:00 Ελλάδα-Μεξικό, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, COSMOTE SPORT 6HD

19:30 Εκπομπή «Pregame Κηφισιά-Ατρόμητος», COSMOTE SPORT 1HD

19:30 Αλ Καντσία-Αλ Φατέχ, Roshn Saudi League, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

20:00 Κηφισιά-Ατρόμητος, Stoiximan Super League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

20:30 Κρεμόνα-Καντού, Lega Basket Serie A, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

21:30 Εκπομπή «Postgame Davis Cup», COSMOTE SPORT 6HD

21:45 Φιορεντίνα-Τορίνο, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:30 Αρούκα-Βιτόρια Γκιμαράες, Liga Portugal Betclic, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

22:30 Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

Κυριακή 08.02.26

03:00 UFC Fight Night: Mario Bautista-Vinicius Oliveira, ΗΠΑ, Λας Βέγκας, COSMOTE SPORT 7HD

03:30 Los Angeles Lakers-Golden State Warriors, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

12:00 Αναντολού Εφές-Καρσίγιακα, Turkish Basketball Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

13:30 Μπολόνια-Πάρμα, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

13:30 Μπανταλόνα-Βαλένθια, ACB Liga Endesa, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

14:00 Σουόνσι-Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

14:30 Φενέρμπαχτσε-Γαλατάσαραϊ, Turkish Basketball Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

16:00 Εκπομπή «Pregame Davis Cup», COSMOTE SPORT 6HD

16:00 Λέτσε-Ουντινέζε, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

16:00 ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ Λάρνακας, Cyprus League by Stoiximan, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

16:00 ATP 250 Μονπελιέ, Τελικός, COSMOTE SPORT 7HD

16:30 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Λεβαδειακός», COSMOTE SPORT 1HD & START

17:00 ΟΦΗ-Λεβαδειακός, Stoiximan Super League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & START

17:00 Ελλάδα-Μεξικό, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Διπλού, COSMOTE SPORT 6HD

19:00 Σασουόλο-Ίντερ, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

19:00 World Athletics Indoor Tour Gold Καρλσρούη, COSMOTE SPORT 5HD

19:00 Ελλάδα-Μεξικό, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, COSMOTE SPORT 6HD

19:00 Πάφος-Ομόνοια, Cyprus League by Stoiximan, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

19:10 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

19:30 Boston Celtics-New York Knicks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

20:00 Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα, ACB Liga Endesa, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

20:00 Μπράγκα-Ρίο Άβε, Liga Portugal Betclic, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Stoiximan Super League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS & PAO SL PASS

21:00 Ελλάδα-Μεξικό, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, COSMOTE SPORT 6HD

21:45 Γιουβέντους-Λάτσιο, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD & 4K

22:00 Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 7HD

22:30 Μπενφίκα-Αλβέρκα, Liga Portugal Betclic, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

23:15 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

23:30 Εκπομπή «Postgame Davis Cup», COSMOTE SPORT 6HD

Δευτέρα 09.02.26

00:30 Εκπομπή «NFL Super Bowl LX Pregame», COSMOTE SPORT 3HD & YOUTUBE

01:30 New England Patriots-Seattle Seahawks, NFL Super Bowl LX, Καλιφόρνια, Σάντα Κλάρα, COSMOTE SPORT 3HD & 4K

14:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD

16:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD

19.00 Εκπομπή «Gazzetta Awards Pre Show», COSMOTE SPORT 1HD & START & YOUTUBE

19:00 Εκπομπή «Topspin», COSMOTE SPORT 6HD

19:30 Αταλάντα-Κρεμονέζε, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

20.00 Gazzetta Awards 2026, COSMOTE SPORT 1HD & START & YOUTUBE

20:00 ATP 500 Ντάλας, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 8HD

20:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

20:45 Φαμαλικάο-Άβες, Liga Portugal Betclic, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

21:00 Μπρέσια-Βίρτους Μπολόνια, Lega Basket Serie A, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

21:45 Ρόμα-Κάλιαρι, Serie A, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μίντλεσμπρο, Sky Bet EFL Championship, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

22:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

22:45 Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

Τρίτη 10.02.26

05:00 Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

12:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

14:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

16:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

19:30 Καρδίτσα-ΑΕΚ, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 4η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD & START

20:00 ATP 500 Ντάλας, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 8HD

20:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

21:00 Γκούμερσμπαχ-Φλένσμπουργκ, DAIKIN Bundesliga Handball, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

21:00 Μονπελιέ-Τσιβιτανόβα, CEV Champions League Volleyball Ανδρών, Φάση Ομίλων, 5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

21:40 Εκπομπή «Pick ‘n Roll», COSMOTE SPORT 4HD

22:00 Χαρτς-Χιμπέρνιαν, William Hill Scottish Premiership, 26η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

22:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

Τετάρτη 11.02.26

05:30 Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

12:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

14:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

16:00 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame Λεβαδειακός-ΟΦΗ», COSMOTE SPORT 2HD

16:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

17:00 Λεβαδειακός-ΟΦΗ, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

18:00 World Athletics Indoor Tour Gold Βελιγράδι, COSMOTE SPORT 7HD & START

19:10 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame Λεβαδειακός-ΟΦΗ», COSMOTE SPORT 2HD

19:30 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός», COSMOTE SPORT 1HD

20:00 ATP 500 Ντάλας, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 8HD

20:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

20:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

21:00 Λε Μαν-Γαλατάσαραϊ, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 4η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

22:00 Μάδεργουελ-Ρέιντζερς, William Hill Scottish Premiership, 26η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

22:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

22:45 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός», COSMOTE SPORT 1HD

Πέμπτη 12.02.26

02:30 Philadelphia 76ers-New York Knicks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

05:00 Golden State Warriors-San Antonio Spurs, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 5HD

12:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

14:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

14:00 Premier Padel Tour Ριάντ, Προημιτελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 7HD

16:00 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

16:00 Premier Padel Tour Ριάντ, Προημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 7HD

20:00 ATP 500 Ντάλας, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 8HD

20:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD & START

22:30 ATP 500 Ρότερνταμ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD