«Δεν υπάρχει θέμα Λιβάγια και Παναθηναϊκού»

Οnsports Τeam

Δημοσιεύματα έκαναν λόγο για πρόταση του Παναθηναϊκού στη Χάιντουκ για τον Μάρκο Λιβάγια, ωστόσο ο σύλλογος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει τίποτα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να βρίσκεται στην αγορά, έχοντας κάνει πολλές και ουσιαστικές κινήσεις και είναι φυσιολογικό το όνομα του «τριφυλλιού» να εμπλέκεται σε πολλά μεταγραφικά σενάρια.

Ένα από αυτά είναι και του Μάρκο Λιβάγια. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πληροφορίες πως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κρούση στη Χάιντουκ για την αγορά του Κροάτη επιθετικού.

Κάτι όμως που διαψεύδεται από την ομάδα του Σπλιτ, όπως αναφέρεται σε ροπορτάζ της Sportske.

«Η Χάιντουκ δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα για υποτιθέμενη προσφορά και αποχώρηση του Λιβάγια. Ο Λιβάγια έχει συμβόλαιο με τη Χάιντουκ μέχρι το 2027 και του πρόσφεραν πρόσφατα ένα νέο που δεν έχει ακόμη υπογραφεί. Η προσφορά είναι ακόμα στο τραπέζι, αλλά τίποτα δεν έχει υπογραφεί. Η ιστορία για την επέκταση του συμβολαίου του Λιβάγια έχει αυτή τη στιγμή ανασταλεί. Μάλιστα, όλο και περισσότερες φωνές στο Σπλιτ δείχνουν ότι ο Λιβάγια θα μπορούσε πράγματι να φύγει από τη Χάιντουκ, αλλά αν αυτό συνέβαινε, θα ήταν μόνο το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να υπάρχουν ανησυχίες για την αποχώρηση του αρχηγού αυτόν τον χειμώνα. Δεν είναι ρεαλιστικό να συμβεί κάτι τέτοιο» αναφέρει το ρεπορτάζ και συμπληρώνει «Η Ελλάδα θα μπορούσε θεωρητικά να αποτελέσει έναν ενδιαφέροντα προορισμό για αυτόν, αλλά αυτόν τον χειμώνα αυτό δεν θα συμβεί. Πολύ απλά, η Χάιντουκ δεν γνωρίζει καθόλου το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Οι οπαδοί της Χάιντουκ μπορούν να ηρεμήσουν, επειδή η αποχώρησή του δεν αποτελεί επιλογή αυτή τη στιγμή».