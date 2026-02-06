Ομάδες

Μεταγραφές, Άρης: Στην Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 12:56
SUPER LEAGUE / Άρης

Μεταγραφές, Άρης: Στην Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (06/02) ο Κριστιάν Κουαμέ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη.

Ο 28χρονος επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού έφτασε στην Ελλάδα και ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αφήνοντας πίσω τη Φιορεντίνα.

Οι «κιτρινόμαυροι» προσθέτουν ακόμη μία λύση στη γραμμή κρούσης τους, λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, ενισχύοντας ουσιαστικά το επιθετικό τους οπλοστάσιο.

Ο Κουαμέ αναμένεται να περάσει άμεσα από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη έως το 2027, μπαίνοντας αμέσως στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων του Άρη.



