L’Etape Greece: Όταν η Ελλάδα γίνεται το κέντρο του παγκόσμιου ποδηλατικού χάρτη

Ο άνθρωπος πίσω από το event , Θανάσης Παπαδημητρίου μιλάει στο OnSports για το όραμα, την εμπειρία και τη φιλοσοφία πίσω από την ευΖΗΝ feelόsophy.

Δεν ξεκίνησε ως «business plan», ούτε και ως μια απλή ιδέα για event. Η ιδέα «γεννήθηκε» σχεδόν 35 χρόνια πριν, σε μια μικρή αποθήκη στην Αθήνα, από την ανάγκη να μετατραπεί το πάθος για το ταξίδι, τη φύση και την υπαίθρια δράση σε εμπειρίες με ουσία.

Σήμερα, ο Θανάσης Παπαδημητρίου και η ευΖΗΝ feelόsophy βρίσκονται πίσω από διοργανώσεις διεθνών προδιαγραφών, με κορυφαίο παράδειγμα το 2026 L’Etape Greece by Tour de France presented by SKODA, τοποθετώντας την Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ποδηλατικού ενδιαφέροντος. Σε μια εποχή όπου το premium δεν αρκεί να δηλώνεται αλλά πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη, από τη γραμμή εκκίνησης μέχρι τον τερματισμό και κυρίως από το συναίσθημα μέχρι την ανάμνηση. Με λίγα λόγια, η ποδηλασία στον «Γύρο της Ελλάδος» όπως αποκαλεί πολύς κόσμος τον συγκεκριμένο αγώνα, δεν είναι απλώς άθλημα, αλλά τρόπος ζωής. Ένα εργαλείο αυτογνωσίας και αφορμή για να γνωρίσεις την Ελλάδα αλλιώς.

Αλλά τις λεπτομέρειες, ας τις αφήσουμε καλύτερα για τον άνθρωπο που τις οραματίστηκε:

-Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, σχεδόν 35 χρόνια και συγκεκριμένα σε μια μικρή αποθήκη στην Αθήνα, τι ήταν αυτό που σας έκανε να πιστέψετε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε εμπειρίες παγκόσμιου επιπέδου από την Ελλάδα;

Αφετηρία για τη δημιουργία της τότε «Ευ Ζην Ειδικές Μορφές Τουρισμού ΕΠΕ» ήταν η επιθυμία να ασχοληθούμε επαγγελματικά με αυτό που αγαπούσαμε. Οι προσωπικές εμπειρίες που είχαμε αποκτήσει από τα ταξίδια μας και τη συμμετοχή σε αποστολές ήταν η πρώτη μαγιά.

Τότε, πιστέψαμε ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να δημιουργούμε για τους ανθρώπους αφορμές να ζουν μοναδικές εμπειρίες με φόντο την ύπαιθρο. Όχι απλά βόλτες, αλλά δράσεις πρωτόγνωρων πολλές φορές για τους συμμετέχοντες. Όλα αυτά ήταν πολύ καινοτόμα για την εποχή, αλλά αυτή ήταν και η πρόκληση. Προφανώς, δε φανταζόμασταν ακριβώς την εξέλιξη και τη μετέπειτα προσέλευση κοινού από κάθε γωνία του πλανήτη στις διοργανώσεις μας, αλλά είμαι πολύ περήφανος και ευγνώμων για αυτήν.

-Γιατί ποδηλασία; Τι συμβολίζει το ποδήλατο για εσάς σήμερα, πέρα από άθλημα;

Το ποδήλατο δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι μέσο, είναι ελευθερία κίνησης, είναι άσκηση, είναι πρόκληση. Για τον καθένα σημαίνει κάτι άλλο. Εμείς, με τις διοργανώσεις μας, προσπαθούμε να προσφέρουμε την ευκαιρία σε κάθε ποδηλάτη, όποιας σχέσης κι αν έχει με το ποδήλατό του, να αγωνιστεί με ασφάλεια σε επαγγελματικά οργανωμένους αγώνες και να δοκιμάσει ή και να ξεπεράσει τα όριά του με την ηρεμία ότι όλα είναι φροντισμένα για αυτόν. Αυτό πρεσβεύει και το L’Etape Greece by Tour de France.

-Πολλοί οργανώνουν events, εσείς όμως μιλάτε για εμπειρίες. Τι είναι αυτό που κάνει τις διοργανώσεις της ευΖΗΝ feelόsophy να ξεχωρίζουν σε διεθνές επίπεδο;

Οι διοργανώσεις μας ξεχωρίζουν γιατί δεν είναι απλώς events· είναι ολοκληρωμένες εμπειρίες που δημιουργούν συναίσθημα και αξέχαστες αναμνήσεις, με έμφαση στο «ευ ζην». Κάθε λεπτομέρεια σχεδιάζεται, ώστε ο συμμετέχων να ζει κάτι μοναδικό, που συνδέει δράση, ανθρώπους και αξίες, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του προς την ευΖΗΝ feelόsophy.

Η εταιρία μας διοργανώνει events από το 1991. Έχουμε κάνει πολλά, έχουμε πάθει πολλά, έχουμε μάθει περισσότερα. Στοχεύουμε στο καλύτερο και δε συμβιβαζόμαστε με το «μέτριο». Στα αθλητικά events, συγκεκριμένα, έχουμε επιλέξει το δρόμο προσέλκυσης μεγάλων διεθνών διοργανώσεων. Αυτές, εξ’ ορισμού, φέρουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές και τεχνογνωσία ετών που πρέπει να ακολουθούμε κατά γράμμα. Στοχεύουν στην απόλυτη ικανοποίηση των συμμετεχόντων και αυτό ταυτίζεται με τον δικό μας στόχο. Η ομάδα μας προσπαθεί να φθάνει ακόμα πιο μακριά. Κάθε φορά, δοκιμάζουμε την εμπειρία του αθλητή ή συμμετέχοντα, εμείς οι ίδιοι, λεπτό προς λεπτό, από την ώρα που θα εμπλακεί στο event μέχρι και μετά τον τερματισμό. Νιώθουμε τα συναισθήματα, τις ανάγκες, τους φόβους, την κούραση, τη χαρά -για κάθε τι κάνουμε κάτι! Έτσι προσπαθούμε να δώσουμε αξία σε ό,τι κάνουμε και κάθε φορά βελτιωνόμαστε!

-Έχετε ταξιδέψει, έχετε ζήσει έντονες εμπειρίες, έχετε «τεστάρει» τα όριά σας. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς, να έχετε βιωματική σχέση με αυτό που διοργανώνετε;

Είναι καθοριστικό. Για να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις αξέχαστων εμπειριών για άλλους, πρέπει πρώτα να τις έχεις βιώσει εσύ. Τα συναισθήματα, την ένταση, την πρόκληση, την αγωνία, την προσμονή, την απόλαυση και χαρά κάθε δραστηριότητας. Αν, για παράδειγμα, δεν έχεις ζήσει τα λεπτά αναμονής σε γραμμή εκκίνησης κάποιου μεγάλου και απαιτητικού αγώνα, ακούγοντας τους χτύπους της καρδιάς σου, νιώθοντας την αδρεναλίνη να πλημμυρίζει το κορμί σου, μέσα στην ενέργεια των εκατοντάδων ή χιλιάδων συναθλητών δε μπορείς, με επιτυχία, να στήσεις τη γραμμή εκκίνησης που θα γίνει εμπειρία. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό, αλλά έτσι είναι! Μόνο τότε μπορείς να δημιουργήσεις κάτι που αγγίζει τους ανθρώπους, τους εμπνέει και τους δίνει τη δύναμη να δοκιμάσουν, να πιστέψουν και τελικά να ξεπεράσουν τα όριά τους.

-Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις premium ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια, από τον αθλητή μέχρι τον θεατή και γιατί πιστεύετε ότι τελικά αυτό κάνει τη διαφορά;

Αυτό είναι άλλη μία μεγάλη πρόκληση, αλλά η προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση είναι επιτακτική. Είναι εκατοντάδες οι αθλητικές διοργανώσεις, κάθε τύπου, που μπορεί να επιλέξει ένας «καθημερινός» αθλητής, οπότε και μεγάλος ο συναγωνισμός μεταξύ των διοργανώσεων. Όσο πιο premium τόσο περισσότερο ξεχωρίζει μια διοργάνωση. Το premium έρχεται με αντίστοιχο κόστος κι εκεί είναι η πρόκληση: οι υπηρεσίες, το επίπεδο διοργάνωσης, οι παροχές, όλα να δικαιολογούν το κόστος και με το παραπάνω. Όλοι μας έχουμε γίνει απαιτητικοί σε ό,τι περιμένουμε από οποιονδήποτε πάροχο και αυστηροί στην αξιολόγηση. Αν δεν προσφέρουμε αυτό που υποσχόμαστε σύντομα θα πρέπει να ψάξουμε για κάτι άλλο. Προς το παρόν φαίνεται το αντίθετο!

-Θεωρείτε ότι η ποδηλασία εκφράζει το σύγχρονο mindset: αντοχή, πειθαρχία, ελευθερία, προσωπική υπέρβαση;

Η ποδηλασία σαν άσκηση και άθλημα συνδυάζει απόλυτα τα παραπάνω. Αντιπροσωπεύει αξίες που απηχούν τη φιλοσοφία της ευΖΗΝ feelόsophy: προσπάθεια, εξέλιξη και εμπειρία με νόημα. Είτε σαν διασκέδαση είτε σαν άθληση, δίνει την ευκαιρία στον αναβάτη να δυναμώσει, να βελτιώσει την αντοχή του και να νιώσει την πρόοδο κάθε φορά που ανεβαίνει στο ποδήλατο. Όταν συνδυάζεται και με την πειθαρχία, τότε ξεπερνά τα όριά του και γίνεται καλύτερος. Στη σημερινή εποχή, που όλοι έχουμε ανάγκη να βρεθούμε περισσότερο στη φύση, να απολαμβάνουμε περισσότερη ηρεμία, η ποδηλασία είναι ο πιο όμορφος τρόπος να το ζήσεις, να αναπνεύσεις και να απολαύσεις κάθε στιγμή της διαδρομής.

-Σε μια εποχή που όλα κινούνται γρήγορα, τι μας «διδάσκει» το ποδήλατο για τον ρυθμό ζωής και την επαφή με τον εαυτό μας;

Το ποδήλατο μας επιβάλει συγκέντρωση, πρωτίστως για τη δική μας ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα μας βοηθά να αφουγκραστούμε τον εαυτό μας και να βρούμε τον δικό μας ρυθμό, αφήνοντας για λίγο τους καταιγιστικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Μέσα από την κίνηση και την επαφή με το περιβάλλον, μαθαίνουμε να είμαστε παρόντες και να απολαμβάνουμε τη διαδικασία.

-Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το γεγονός ότι μια διοργάνωση με τη σφραγίδα του Tour de France πραγματοποιείται στην Ελλάδα;

Το γεγονός ότι μια διοργάνωση διεθνούς φήμης όπως το Tour de France, πραγματοποιείται στην Ελλάδα δείχνει την εμπιστοσύνη στο κύρος και τις ικανότητες της ευΖΗΝ feelόsophy, δίνοντας ταυτόχρονα στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ζήσουν μια αθλητική εμπειρία υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ταυτόχρονα αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών μας και της αυστηρής προσήλωσής μας στην άψογη οργάνωση κάθε αγώνα, ενώ δίνει σε κάθε συμμετέχοντα την ευκαιρία να ζήσει μια μοναδική αθλητική εμπειρία, προσομοιώνοντας τον θρυλικό αγώνα του Tour de France.

-Μπορεί ένα αθλητικό event να λειτουργήσει ως εργαλείο τουριστικής και πολιτιστικής προβολής της χώρας; Και αν ναι, πώς;

Απόλυτα και είναι και πρωταρχικός μας στόχος. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια χώρα που συνδυάζει πολιτισμό, φυσική ομορφιά και ευνοϊκό κλίμα. Μέσα από διεθνούς κύρους αγώνες όπως το L'Etape Greece by Tour de France στοχεύουμε να φέρνουμε κόσμο στην Ελλάδα και να προσφέρουμε εμπειρίες που συνδυάζουν δράση, φύση και πολιτισμό. Η συμμετοχή στον αγώνα δίνει σε αθλητές και συνοδούς την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την τοπική κουλτούρα, μετατρέποντας τη χώρα σε έναν ζωντανό και αξέχαστο προορισμό.

Ηδη από το 1991, όταν ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε σε υπαίθριες εμπειρίες, ο βασικός μας στόχος ήταν να φέρουμε τους πελάτες μας πιο κοντά στη φύση και να αναδείξουμε τον πλούτο και τη μοναδικότητα του τοπίου της χώρας μας. Μέσα από τις αθλητικές διοργανώσεις, καταφέρνουμε να πετύχουμε αυτήν την προβολή με τον καλύτερο τρόπο, συνδέοντας την ανάμνηση με τα έντονα συναισθήματα που προσφέρει μια μοναδική αθλητική εμπειρία.

-Τι εικόνα θέλετε να πάρει μαζί του ένας ξένος αθλητής ή επισκέπτης φεύγοντας από το 2026 L'Etape Greece by Tour de France presented by SKODA;

Στόχος είναι κάθε αθλητής ή επισκέπτης να απολαύσει με ασφάλεια τη συμμετοχή του και, μετά τον τερματισμό, να επιστρέψει στον τόπο του με εικόνες της φύσης, της ιστορίας και της κουλτούρας μας, έχοντας ζήσει μια εμπειρία που τον εμπνέει, τον συγκινεί και τον κάνει να θέλει να επιστρέψει, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως πρεσβευτής της χώρας και της διοργάνωσης.

Αν καταφέρνουμε κάθε αθλητής και επισκέπτης να φεύγει με χαμόγελο, γεμάτος εικόνες και αναμνήσεις από τη διοργάνωση, τη μαγεία της φύσης, την πλούσια ιστορία και την τοπική κουλτούρα της Ελλάδας, τότε γίνεται ο καλύτερος πρεσβευτής της χώρας και της διοργάνωσης. Κάθε στιγμή που ζει, κάθε συναίσθημα που νιώθει συνδέεται με τον τόπο και οι αναμνήσεις δεν περιορίζονται στον αγώνα, αλλά μεταφέρονται και σε όσους τον περιβάλλουν.

-Σε ποιον απευθύνεται τελικά αυτή η διοργάνωση; Μόνο σε elite αθλητές ή και σε ανθρώπους που αγαπούν την πρόκληση;

Η διοργάνωση απευθύνεται σε ερασιτέχνες αθλητές, ανθρώπους σαν εσάς κι εμένα, που αγαπούν την πρόκληση και τη συμμετοχή, την ατμόσφαιρα του Tour de France. Οι elite αθλητές έρχονται να συμμετάσχουν για την ομορφιά, το επίπεδο διοργάνωσης και τη βελτίωσή τους. Προσφέρει την εμπειρία ενός διεθνούς κύρους ποδηλατικού αγώνα, όπου ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να απολαύσει ένα μοναδικό τοπίο. Το αγωνιστικό τερέν καλύπτει τόσο τους έμπειρους ποδηλάτες, με απαιτητικές ανηφόρες και πολλαπλούς σταθμούς υποστήριξης, αλλά και όσους επιθυμούν να ζήσουν τη γιορταστική ατμόσφαιρα μέσα από μια γρηγορότερη αλλά πιο σύντομη πρόκληση.

-Τελικά, τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο: η επιτυχία του event ή οι άνθρωποι που ξεπερνούν τα όριά τους μέσα από αυτό;

Η εικόνα κάθε συμμετέχοντα που ξεπερνά τα όριά του και βιώνει πρωτόγνωρα συναισθήματα, απολαμβάνοντας τη συμμετοχή είναι αυτό που με συγκινεί και με εντυπωσιάζει. Γιατί μέσα από αυτές τις εμπειρίες περνά και η πραγματική επιτυχία του event.

Για όλους εμάς που δουλεύουμε για αυτήν τη διοργάνωση, η πραγματική επιτυχία του event περνά μέσα από αυτές τις εμπειρίες, όταν η προσπάθεια, η χαρά και η αίσθηση της προσωπικής υπέρβασης γίνονται ορατές στα πρόσωπα των ανθρώπων που συμμετέχουν.

-Ποιο είναι το στοιχείο δεν διαπραγματεύεστε καν στον τρόπο που δουλεύετε όταν αναλαμβάνετε ένα αθλητικό event αυτού του βεληνεκούς;

Η ποιότητα, είναι το στοιχείο που δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ. Από την οργάνωση και τη διαδρομή μέχρι την εξυπηρέτηση του συμμετέχοντα, κάθε λεπτομέρεια πρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλά πρότυπα, ώστε η εμπειρία να είναι ασφαλής, ολοκληρωμένη και αξέχαστη.

Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ την ασφάλεια και την εμπειρία των συμμετεχόντων. Κάθε λεπτομέρεια, από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό και από την άφιξη μέχρι την αναχώρηση των αθλητών, σχεδιάζεται με αφοσίωση και μεράκι, γιατί μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί μια αληθινά μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η ποιότητα, αποτελούν την καρδιά κάθε διοργάνωσης που αναλαμβάνουμε και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Αυτό δε σημαίνει ότι όλα είναι πάντα τέλεια ή δεν προκύπτουν αστοχίες. Η φροντίδα, όμως, ώστε όλα να διαχειρίζονται με τον καλύτερο τρόπο και με ασφάλεια για τον αθλητή μας είναι ο βασικός μας στόχος.

-Αν έπρεπε να περιγράψετε το 2026 L’Etape Greece by Tour de France presented by SKODA σε κάποιον που δεν γνωρίζει τίποτα, τι θα του λέγατε με μία πρόταση;

Το 2026 L'Etape Greece by Tour de France presented by SKODA είναι ένας αγώνας που σε προκαλεί να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου και ξεπεράσεις τα όριά σου αν θες, σε εμπνέει και ταυτόχρονα σου δίνει τη δυνατότητα να βιώσεις έναν αγώνα βασισμένο στις προδιαγραφές του θρυλικού Tour de France. Σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις την Ελλάδα με όλες τις ομορφιές, τη φύση και την ιστορία της με άλλο τρόπο.

-Το Motto σας είναι «Respect yourself to be respected». Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη όταν μιλάμε για μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις;

Θέλω να μας χαρακτηρίζει αυτό το motto και σαν ανθρώπους και σαν εταιρία. Αν δε σεβόμαστε τον εαυτό μας, δε φροντίζουμε την υγεία μας, δε στοχεύουμε στο να είμαστε χρήσιμοι σαν άνθρωποι τότε δε «εξουσιοδοτούμαστε» ούτε μπορούμε να απαιτούμε να μας σέβονται. Αντίστοιχα και σαν εταιρία, πρέπει να σεβόμαστε το έργο μας και την υπηρεσία που προσφέρουμε, το περιβάλλον, την κληρονομιά μας, τους ανθρώπους μας και τους πελάτες μας για να μπορούμε να περιμένουμε και τον σεβασμό αυτών. Για να προσφέρουμε μια κορυφαία εμπειρία, πρώτα φροντίζουμε την δουλειά μας: την ποιότητα, την ασφάλεια και την προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Με αυτό τον τρόπο προσδοκούμε στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό συμμετεχόντων και συνεργατών σε κάθε μας διοργάνωση ανεξαρτήτου μεγέθους.