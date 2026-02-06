Ομάδες

Stoiximan Super Leagu: Το πρώτο του Τετέι ήταν και το καλύτερο
Οnsports Τeam 06 Φεβρουαρίου 2026, 12:16
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Stoiximan Super Leagu: Το πρώτο του Τετέι ήταν και το καλύτερο

Το γκολ που πέτυχε ο Αντρέας Τετέη κόντρα στην Κηφισιά, ήταν το πρώτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και αναδείχθηκε κορυφαίο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. 

Κορυφαίο γκολ της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ήταν το... παρθενικό του Αντρέα Τετέη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στην πρώην ομάδα του, Κηφισιά.

Το τέρμα του διεθνούς στράικερ συγκέντρωσε το 45,72% των ψήφων, αφήνοντας στην δεύτερη θέση το εντυπωσιακό γυριστό του Πέλκα με τον Πανσερραϊκό κι έπειτα εκείνα των Φούντα, Τσάπρα, Κωστή και Φέλτες. 

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 19ης αγωνιστικής:

1/ Α. Τεττέη 45,72%

2/ Δ. Πέλκας 19,12%

3/ Τ. Φούντας (15') 14,80%

4/ Τ. Τσάπρας 10,14%

5/ Γ. Κωστή 5,41%

6/ Β. Φέλτες 4,81%



