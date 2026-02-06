Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League: Απολογείται ο Μάριος Ηλιόπουλος για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Onsports Team 06 Φεβρουαρίου 2026, 10:03
SUPER LEAGUE

Super League: Απολογείται ο Μάριος Ηλιόπουλος για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου της Super League βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, προκειμένου να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του προς τον Ολλανδό διαιτητή Μακέλι μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο κ. Ηλιόπουλος προσήλθε στα γραφεία της Λίγκας, έχοντας κληθεί από τον αθλητικό δικαστή, με το ενδεχόμενο επιβολής ποινής να είναι ανοιχτό.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του πειθαρχικού κανονισμού, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο τιμωρίας με αποκλεισμό διάρκειας από έναν έως τρεις μήνες, ενώ σε περίπτωση που κριθεί ότι υπήρξε εξύβριση διαιτητή, προβλέπεται επιπλέον απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικό χώρο, αποδυτήρια και γήπεδο για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και τους έξι μήνες.

Την ΠΑΕ ΑΕΚ και τον κ. Ηλιόπουλο εκπροσωπεί νομικά ο δικηγόρος Χάρης Γρηγορίου, ενώ ως μάρτυρας στη διαδικασία θα καταθέσει ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, κ. Αλεξίου.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ηλιόπουλος: «Θα υποβάλω μήνυση για προβοκάτσια»
2 λεπτά πριν Ηλιόπουλος: «Θα υποβάλω μήνυση για προβοκάτσια»
EUROLEAGUE
Απογοήτευση, προβληματισμός και (απαιτούμενη) αντεπίθεση
10 λεπτά πριν Απογοήτευση, προβληματισμός και (απαιτούμενη) αντεπίθεση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αλ Νασρ προς Ρονάλντο: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς»
12 λεπτά πριν Αλ Νασρ προς Ρονάλντο: «Τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς»
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός: Στην Κίνα ο Ενκολόλο
17 λεπτά πριν Παναιτωλικός: Στην Κίνα ο Ενκολόλο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved