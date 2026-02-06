Super League: Απολογείται ο Μάριος Ηλιόπουλος για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Onsports Team

Ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου της Super League βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, προκειμένου να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του προς τον Ολλανδό διαιτητή Μακέλι μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο κ. Ηλιόπουλος προσήλθε στα γραφεία της Λίγκας, έχοντας κληθεί από τον αθλητικό δικαστή, με το ενδεχόμενο επιβολής ποινής να είναι ανοιχτό.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του πειθαρχικού κανονισμού, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο τιμωρίας με αποκλεισμό διάρκειας από έναν έως τρεις μήνες, ενώ σε περίπτωση που κριθεί ότι υπήρξε εξύβριση διαιτητή, προβλέπεται επιπλέον απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικό χώρο, αποδυτήρια και γήπεδο για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και τους έξι μήνες.

Την ΠΑΕ ΑΕΚ και τον κ. Ηλιόπουλο εκπροσωπεί νομικά ο δικηγόρος Χάρης Γρηγορίου, ενώ ως μάρτυρας στη διαδικασία θα καταθέσει ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, κ. Αλεξίου.