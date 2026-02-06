Ρομάνο: «Για 4,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Γιάγκουσιτς»

Οnsports Τeam

Μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γιάγκουσιτς είναι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Οριστικό φαίνεται να είναι το deal του Παναθηναϊκού για το 10άρι της Εθνικής Ελπίδων της Κροατίας κι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας.

Οι Πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Σλάβεν Μπελούπο για την απόκτηση του 20χρονου αριστεροπόδαρου μεσοεπιθετικού, με ένα φιξ ποσό ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, 800.000 ευρώ μπόνους αλλά και τον κροατικό σύλλογο να κρατάει 20% ποσοστό μεταπώλησης.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί ο γνωστός δημοσιογράφος τότε οι εξελίξεις αναφορικά με την νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού θα είναι άμεσες.