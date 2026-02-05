Ομάδες

Παναθηναϊκός: Συμφωνία για Γιάγκουσιτς, έρχεται στην Αθήνα ο Κροάτης
Onsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 23:47
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Συμφωνία για Γιάγκουσιτς, έρχεται στην Αθήνα ο Κροάτης

Μεταγραφή στο… 90’ είναι έτοιμος να κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς την τελευταία μέρα της προθεσμίας φέρνει στην Αθήνα τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς για να τον ντύσει στα «πράσινα».

Ένα απ’ τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου της Κροατίας, έτοιμο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς στα 20 του χρόνια, αφήνει την Σλάβεν Μπελούπο με την οποία πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις και είναι έτοιμος να έρθει στην Αθήνα.

Η συμφωνία του «τριφυλλιού» με το σύλλογος της Κροατίας, «έκλεισε» στα 6 εκατ. ευρώ. Με τα 5,2 εκατ. να είναι φιξ ποσό, συν 800.000 σε μπόνους. Παράλληλα οι Κροάτες θα διατηρήσουν το 20% μεταπώλησης.

Ο Γιάγκουσις έχει 20 ματς, 7 γκολ και 6 ασίστ την τρέχουσα σεζόν. Αγωνιζόμενος ως επιτελικός μέσος και δεξί εξτρέμ. Ο αριστεροπόδαρος άσος, είναι διεθνής με την Ελπίδων της Κροατίας. Φερόταν να είναι κοντά στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αλλά το… μπάσιμο του Παναθηναϊκού άλλαξε τα δεδομένα.

Όπως όλα δείχνουν, ο νεαρός θα έρθει στην Αθήνα την Παρασκευή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Με τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές.

 


