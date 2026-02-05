Κροάτης δημοσιογράφος: «Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό ο Γιάγκουσιτς»

Onsports Team

Σύμφωνα με τον Άντε Σούτσιτς, οι «πράσινοι» είναι… μια ανάσα απ’ την συμφωνία για την απόκτηση του 20χρονου Κροάτη στο τέλος των μεταγραφών.

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ φέρεται να… κάνει πίσω, ο Παναθηναϊκός έκανε γερό «μπάσιμο» και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι στη μέση. Όλα αυτά ώρες πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου για την Ελλάδα.

Τα τελευταία νέα που έρχονται από την Κροατία, αναφέρουν πως ο 20χρονος βρίσκεται πλέον… μια ανάσα απ’ το «τριφύλλι». Όπως έγραψε ο δημοσιογράφος Άντε Σούτσιτς, οι «πράσινοι» δίνουν 5,2 εκατ. ευρώ συν 800.000 σε μπόνους. Παράλληλα αφήνουν 20% ποσοστό μεταπώλησης στην Σλάβεν Μπελούπο.

Οι εξελίξεις «τρέχουν», όπως και ο Παναθηναϊκός στην προσπάθειά του να αποκτήσει στο… 90’ τον ταλαντούχο Κροάτη μεσοεπιθετικό.