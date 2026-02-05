Ομάδες

Euroleague: Φτιάχνει σερί η Μπάγερν - Νέα ήττα για Μονακό
X / Bayern
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 23:46
EUROLEAGUE / Μονακό / Μπάγερν Μονάχου

Euroleague: Φτιάχνει σερί η Μπάγερν - Νέα ήττα για Μονακό

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει την αντεπίθεσή της στη Euroleague, δείχνοντας αποφασισμένη να προλάβει το «τρένο» των play off.

Οι Βαυαροί πέτυχαν την Πέμπτη (05/02) την 4η συνεχόμενη νίκη τους, επικρατώντας 91-82 της Μονακό και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 12-15 μετά από 27 αγωνιστικές. Αντίθετα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βυθίζεται σε αγωνιστική κρίση, γνωρίζοντας την 5η διαδοχική ήττα της και μένοντας οριακά εντός δεκάδας με 15-12.

Από το ξεκίνημα του αγώνα, η Μπάγερν πήρε το προβάδισμα και δεν το απώλεσε σε κανένα σημείο, βρίσκοντας λύσεις από πολλούς παίκτες. Την ίδια ώρα, η Μονακό παρουσιάστηκε νωθρή επιθετικά, στηριζόμενη σχεδόν αποκλειστικά στον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος πάλευε μόνος του. Η διαφορά κυμαινόταν σταθερά γύρω στους 10 πόντους, με το τρίποντο του Αϊζέια Μάικ πέντε λεπτά πριν το τέλος να γράφει το 79-67 και να δίνει προβάδισμα +12, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ομπστ με 19 πόντους και 5/11 τρίποντα, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Μάικ με 12 πόντους και του Γκέιμπριελ με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ. Χαρακτηριστικό της συνολικής εικόνας της Μπάγερν ήταν ότι σκόραραν και οι 11 παίκτες που χρησιμοποίησε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς. Από την πλευρά της Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς έκανε εμφάνιση… από τα παλιά με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ωστόσο δεν βρήκε την απαραίτητη βοήθεια από τους συμπαίκτες του.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 48-39, 68-63, 91-82



