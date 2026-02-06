Ομάδες

Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής, η Τσαρούχα στο Καρδίτσα - Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 06 Φεβρουαρίου 2026, 11:40
Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής, η Τσαρούχα στο Καρδίτσα - Παναθηναϊκός

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τους Τσαρούχα, Μαρινάκη και Αγγελή να διευθύνουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Καρδίτσα. 

Αναλυτικά οι διαιτητές:

 

Σάββατο 7/2

Καλλιθέας 15.45 Κολοσσός H Hotels Collection-ΠΑΟΚ Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος (Μωυσιάδης)

Γλυφάδας 16.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μύκονος Betsson Παπαπέτρου-Κατραχούρας-Αναστασιάδης Β (Κουλούρης)

Sunel Arena 18.00 ΑΕΚ-Μαρούσι Chery Τηγάνης-Μαρτινάκος-Σπυρόπουλος (Παπάντος)

Ανδρέας Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-Ηρακλής Πουρσανίδης-Χριστινάκης-Μπακάλης (Διμπινούδης)

Κυριακή 8/2

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Τσιμπούρης-Θεονάς-Τσάνταλη (Ηπιώτης)

Γιάννης Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Παναθηναϊκός AKTOR Τσαρούχα-Μαρινάκης-Αγγελής (Τέγα)



