Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στη Ρίζεσπορ θα συνεχίσει ο Πιερό
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 22:20
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στη Ρίζεσπορ θα συνεχίσει ο Πιερό

Σε συμφωνία με τη Ρίζεσπορ ήρθε η ΑΕΚ, με τον Φραντζί Πιερό να παραχωρείται δανεικός στην τουρκική ομάδα, σε μία εξέλιξη που έμοιαζε πλέον αναμενόμενη.

Ο διεθνής επιθετικός από την Αϊτή, μετά και την απόκτηση του Μπάρναμπας Βάργκα, είχε βρεθεί τέταρτος στην ιεραρχία της επιθετικής γραμμής της Ένωσης και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, προκειμένου να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ βρισκόταν σε επαφές με αρκετούς συλλόγους για την παραχώρησή του, με τη Ρίζεσπορ να κερδίζει τελικά τη «μάχη», καταθέτοντας πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς. Πλέον απομένουν τα τυπικά για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, καθώς ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ταξιδέψει στην Τουρκία ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φραντζί Πιερό αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2024 από τη Μακάμπι Χάιφα, έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ με τη φανέλα της Ένωσης κατέγραψε συνολικά 10 γκολ σε 55 συμμετοχές.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
CONFERENCE LEAGUE

ΑΕΚ: Η λίστα για τη συνέχεια στο Conference League - Μέσα Βάρκα και Καλοσκάμης

ΑΕΚ: Η λίστα για τη συνέχεια στο Conference League - Μέσα Βάρκα και Καλοσκάμης
SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αναβολή στην εκδίκαση της δίωξης του Ηλιόπουλου για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

ΑΕΚ: Αναβολή στην εκδίκαση της δίωξης του Ηλιόπουλου για το ντέρμπι με Ολυμπιακό
SUPER LEAGUE

Μια αγωνιστική τιμωρία στην ΑΕΚ από την ΔΕΑΒ!

Μια αγωνιστική τιμωρία στην ΑΕΚ από την ΔΕΑΒ!

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
14 λεπτά πριν Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
EUROLEAGUE
Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
16 λεπτά πριν Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
23 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
24 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved