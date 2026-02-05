Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στη Ρίζεσπορ θα συνεχίσει ο Πιερό

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Σε συμφωνία με τη Ρίζεσπορ ήρθε η ΑΕΚ, με τον Φραντζί Πιερό να παραχωρείται δανεικός στην τουρκική ομάδα, σε μία εξέλιξη που έμοιαζε πλέον αναμενόμενη.

Ο διεθνής επιθετικός από την Αϊτή, μετά και την απόκτηση του Μπάρναμπας Βάργκα, είχε βρεθεί τέταρτος στην ιεραρχία της επιθετικής γραμμής της Ένωσης και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, προκειμένου να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ βρισκόταν σε επαφές με αρκετούς συλλόγους για την παραχώρησή του, με τη Ρίζεσπορ να κερδίζει τελικά τη «μάχη», καταθέτοντας πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς. Πλέον απομένουν τα τυπικά για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, καθώς ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ταξιδέψει στην Τουρκία ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φραντζί Πιερό αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2024 από τη Μακάμπι Χάιφα, έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ με τη φανέλα της Ένωσης κατέγραψε συνολικά 10 γκολ σε 55 συμμετοχές.