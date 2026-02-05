Ομάδες

ΑΕΚ: Η λίστα για τη συνέχεια στο Conference League - Μέσα Βάρκα και Καλοσκάμης
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 20:33
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Η λίστα για τη συνέχεια στο Conference League - Μέσα Βάρκα και Καλοσκάμης

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τη League Phase του Conference League, τερματίζοντας στην 3η θέση και εξασφαλίζοντας απευθείας την πρόκρισή της στη φάση των «16» της διοργάνωσης, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των playoffs.

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, η Ένωση είχε τη διορία να καταθέσει την ανανεωμένη ευρωπαϊκή της λίστα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να προχωρήσει σε τρεις αλλαγές ενόψει της συνέχειας της ευρωπαϊκής πορείας.

Η μία αλλαγή ήταν γνωστή εδώ και καιρό και αφορούσε την είσοδο του Μπαρνάμπας Βάργκα στη θέση του Φραντζί Πιερό, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Σέρβου τεχνικού. Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, προέκυψε με την προσθήκη του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς ο νεαρός Βούλγαρος αμυντικός μπαίνει δυναμικά στην εξίσωση ως επιπλέον λύση στα μετόπισθεν, ειδικά μετά και την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου.

Η τρίτη και τελευταία αλλαγή αφορά την ένταξη του Δημήτρη Καλοσκάμη στη λίστα, καθώς η ΑΕΚ χρειαζόταν ακόμη έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή για να καλύψει τις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Αντίθετα, εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμεινε ο Μάρκο Γκρούγιτς, ολοκληρώνοντας τις αλλαγές που όφειλε να πραγματοποιήσει η Ένωση ενόψει της φάσης των «16».

Συνοπτικά, στην λίστα της Ένωσης είναι οι: Στρακόσια, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Καλοσκάμης, Μάριν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι.

