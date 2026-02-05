Challenge Cup Γυναικών: Πέρασε ο Πανιώνιος, «εμφύλιος» με τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά

Onsports Team

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης προκρίθηκε επί της Ολυμπιάδας Νεάπολης επικρατώντας 3-2 σετ και πλέον θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά.

Ο Πανιώνιος προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στα ημιτελικά του Challenge Cup γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε διπλούς αγώνες. Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου με γηπεδούχους τους «πράσινους» και ο δεύτερος μία εβδομάδα αργότερα με γηπεδούχο τον Πανιώνιο.

Η Ολυμπιάδα Νεάπολης από την Κύπρο, παρά την ήττα της στον πρώτο αγώνα με 3-1 σετ, «πάλεψε» τον δεύτερο αγώνα. Οι «κυανέρυθρες» πήραν τα σετ που χρειάζονταν και τελικά κατέκτησαν και τη νίκη στο tie break.

Στο πρώτο σετ, η Ολυμπιάδα προηγήθηκε 7-9, ο Πανιώνιος ισοφάρισε 11-11 και 18-18, ενώ η Ραχίμοβα με τέσσερις άσσους και εντυπωσιακές φάσεις ολοκλήρωσε το σετ 25-18. Στο δεύτερο σετ, ο Πανιώνιος ξεκίνησε 3-0, αλλά η Ολυμπιάδα ισοφάρισε και προηγήθηκε 21-24. Οι «κυανέρυθρες» πλησίασαν στο 23-24, όμως η Τέρελ ολοκλήρωσε το σετ, ισοφαρίζοντας 1-1.

Στο τρίτο σετ, η Ολυμπιάδα προηγήθηκε 1-5, αλλά μετά το τάιμ άουτ του προπονητή Νέσιτς ο Πανιώνιος προσπέρασε 6-5 και πήρε τον έλεγχο μέχρι το 22-18. Μετά από κρίσιμες φάσεις και άσσο της Ραχίμοβα, το μπλοκ της Ζακχαίου έδωσε το σετ και την πρόκριση στον Πανιώνιο.

Στο tie breai, οι κυανέρυθρες ξέφυγαν νωρίς και με τον άσσο της Αγγελοπούλου διαμόρφωσαν το τελικό 15-8.

Τα σετ: 3-2 (25-18, 23-25, 25-23, 21-25, 15-8) σε 120'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 10 (10/22 επ., 72% υπ. - 50% άριστες), Στογιλίκοβιτς 1 (1/2 επ.), Ατανασίεβιτς 13 (11/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% υπ. - 30% άριστες), Ραχίμοβα 23 (18/35 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 8 (3/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Καρέλια 1 (1/4 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 52% υπ. - 48% άριστες), Κακουράτου (λ), Νομικού 6 (6/9 επ.), Φλιάκου, Λιάγκη 3 (3/6 επ.), Αγγελοπούλου 8 (6/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 22% υπ.-11% άριστες), Λαμπρούση 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Μίλαν Λιούμπιτσιτς): Νούντα 6 (5/15 επ., 1 άσσος, 43% υπ. - 38% άριστες), Χουντίμα 6 (5/16 επ., 1 άσσος, 38% υπ.-23% άριστες), Μάγιερ 7 (3/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Τερέλ 32 (30/49 επ., 2 άσσοι), Ντροζντ 9 (4/11 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ρομπιτέιλ 1 (1 μπλοκ) / Κούτα (λ, 44% υπ. - 16% άριστες), Παταρίδου, Ριάλα, Προκοπίου, Τσβίτσκοβιτς 9 (9/16 επ., 53% υπ. - 33% άριστες), Λεωνίδου 1 (1 άσσος), Ζεμπίλα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ).