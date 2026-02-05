Αταμάν: «Παίξαμε άθλια στην επίθεση, χάλια»
Λίγα λόγια ήταν αρκετά από τον Εργκίν Αταμάν για να περιγράψει την εικόνα της ομάδας του στο Βελιγράδι.
Ο Παναθηναϊκός ήταν άθλιος στο Βελιγράδι και ηττήθηκε κατά κράτος και απολύτως δίκαια από την Παρτιζάν, κάτι που φάνηκε να έχει αντιληφθεί και να ενστερνίζεται απόλυτα ο Εργκίν Αταμάν.
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
“Παίξαμε άθλια στην επίθεση, παίξαμε πολύ άσχημα. Κάναμε πολλά λάθη. Χάσαμε όλα τα ελεύθερα σουτ. Η Παρτίζαν έπαιξε δυνατά και επιθετικά. Συγχαρητήρια σε αυτούς”.