Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Η τελική λίστα της UEFA – Ερνάντεθ, Αντίνο και Τετέι τα νέα πρόσωπα
Onsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 21:57
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Η τελική λίστα της UEFA – Ερνάντεθ, Αντίνο και Τετέι τα νέα πρόσωπα

Τα ονόματα που δηλώθηκαν στη λίστα της UEFA με τους παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν στη συνέχεια του Europa League για τον Παναθηναϊκό.

Η διορία για την δήλωση της τελικής λίστας στην UEFA, ολοκληρώθηκε. Ο Παναθηναϊκός που έχει μπροστά του τις αναμετρήσεις με την Βικτόρια Πλζεν για την ενδιάμεση φάση του Europa League, προχώρησε σε τρεις αλλαγές.

Τα νέα πρόσωπα είναι ο Χάβι Ερνάντες, ο Σαντίνο Αντίνο και ο Ανδρέας Τετέι. Εκτός μένουν οι Ντραγκόφσκι και Τετέ που πωλήθηκαν, καθώς και ο Μλαντένοβιτς. Αυτό σημαίνει πως δεν συμπεριλήφθηκε κανείς χαφ εκ των Κοντούρη και Σισοκό που αποκτήθηκαν.

Η λίστα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλο, Κάτρη, Γείτονα, Καλοσκάμη, Λάβδα, Σκαρλατίδη, Τερζή, Βύντρα.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
14 λεπτά πριν Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
EUROLEAGUE
Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
16 λεπτά πριν Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
23 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
24 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved