ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Το «παρών» στη λίστα του ΠΑΟΚ για τα ματς στα νοκ άουτ του Europa League, δίνουν οι Ζαφείρης, Γερεμέγεφ και Σάντσες.

Γνωστή έγινε και επίσημα η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καταλήγει στις τελικές του επιλογές ενόψει των αναμετρήσεων με τη Θέλτα, αλλά και των επόμενων αγώνων σε περίπτωση πρόκρισης στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί την ομάδα του Βίγκο στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, στις 26/2, θα ταξιδέψει στην Ισπανία για τη ρεβάνς. Στη νέα λίστα περιλαμβάνονται, όπως αναμενόταν, και τα τρία χειμερινά μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας: οι Ζαφείρης, Γερεμέγεφ και Σάντσες, με τον τελευταίο μάλιστα να ανακοινώνεται κυριολεκτικά στο… παρά πέντε.

Αντίθετα, εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν ο Φιόντορ Τσάλοβ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Τουρκία για λογαριασμό της Καϊσέρισπορ, καθώς και οι Ζόαν Σάστρε και Λούκα Ιβανούσετς, που δεν υπολογίζονται για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Αναλυτικά οι επιλογές του ΠΑΟΚ:

Λίστα Α:

Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάντσες, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α. Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β:

Μπαταούλας, Χατσίδης, Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.