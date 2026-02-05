Ομάδες

Αποβολή Ρογκαβόπουλου και "βροχή" αντικειμένων στον πάγκο του Παναθηναϊκού
Onsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 22:59
EUROLEAGUE

Αποβολή Ρογκαβόπουλου και "βροχή" αντικειμένων στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποβλήθηκε από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν για χτύπημα στον Λάκιτς και στη συνέχεια ακολούθησε βροχή αντικειμένων από την εξέδρα!

Σαν... πρωτάρης την πάτησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος από τις συνεχείς προκλήσεις του Λάκιτς.

Ο Έλληνας παίκτης χτύπησε τον παίκτη της Παρτιζάν ο οποίος τον μάρκαρε συνεχώς με αντιαθλητικό τρόπο με αποτέλεσμα οι διατητές να αποβάλουν τον παίκτη του Παναθηναϊκού. 

Αμέσως μετά ξεκίνησε "βροχή" αντικειμένων από τους οπαδούς της Παρτιζάν τόσο στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όσο και στον ίδιο τον Ρογκαβόπουλο που είχε πάρει τον δρόμο για τα αποδυτήρια. 



