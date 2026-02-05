Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ

Onsports Team

Τίποτα δεν πάει καλά στον Παναθηναϊκό απόψε με τον Τζέριαν Γκραντ να περνάει εκτός με τραυματισμό στο χέρι.

"Συναγερμός" σήμανε στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη στιγμή που οι άνθρωποι της ομάδας είδαν τον Τζέριαν Γκραντ να περνάει εκτός με πρόβλημα στο χέρι.

Νεότερα σχετικά με την κατάστασή του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά κι άπαντες περιμένουν την πρώτη εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου και τις εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα.