Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
Onsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 23:06
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ

Τίποτα δεν πάει καλά στον Παναθηναϊκό απόψε με τον Τζέριαν Γκραντ να περνάει εκτός με τραυματισμό στο χέρι. 

"Συναγερμός" σήμανε στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη στιγμή που οι άνθρωποι της ομάδας είδαν τον Τζέριαν Γκραντ να περνάει εκτός με πρόβλημα στο χέρι. 

Νεότερα σχετικά με την κατάστασή του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά κι άπαντες περιμένουν την πρώτη εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου και τις εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα.



