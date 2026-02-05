ΑΕΚ: Αναβολή στην εκδίκαση της δίωξης του Ηλιόπουλου για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Οnsports Τeam

Αναβολή για την ερχόμενη Τετάρτη (11/02) πήρε η εκδίκαση της Πειθαρχικής Δίωξης της ΕΠΟ εις βάρος του Μάριου Ηλιόπουλου, μετά από σχετικό αίτημα της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, από το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο ζητήθηκε και έγινε δεκτή η αναβολή της διαδικασίας, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Πέμπτη (05/02) και αφορούσε τη δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα προς την ΠΑΕ ΑΕΚ και τον μεγαλομέτοχο της ομάδας, για δυσμενείς δηλώσεις που έγιναν μετά το φινάλε του ισόπαλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ είχε εκφράσει έντονα και δημόσια παράπονα για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Έτσι, η συγκεκριμένη εκδίκαση μετατίθεται για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ωστόσο δεν είναι η μοναδική πειθαρχική υπόθεση που αφορά τον Μάριο Ηλιόπουλο τις επόμενες ημέρες.

Θυμίζουμε ότι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ έχει κληθεί σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League, με τη διαδικασία να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (06/02) και ώρα 09:30.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Super League:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 06-02-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ, Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος): “Βάσει των αναφερομένων στο από 1/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/259671 από 3/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ., 10 παρ. 1 α’ ι, 11 παρ. 3, 4, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’ ε’, 5 παρ. 1, του Π.Κ. της ΕΠΟ»».