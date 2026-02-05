Μεταγραφές, Ατρόμητος: Κάνει την... έκπληξη με Πνευμονίδη από Ολυμπιακό!

Eurokinissi Sports

Ο Σταύρος Πνευμονίδης βρίσκεται μία… ανάσα από τη μετακίνησή του στον Ατρόμητο, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Οι Περιστεριώτες βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τους «ερυθρόλευκους» για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ, με τις συζητήσεις να αφορούν δανεισμό μέχρι το φινάλε της σεζόν, σε μία κίνηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός είχε ξεκινήσει τη χρονιά όντας στα βασικά πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πραγματοποιώντας μάλιστα εξαιρετικές εμφανίσεις και σκοράροντας κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Ωστόσο, στην πορεία η συμμετοχή του στην πρώτη ομάδα περιορίστηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να αγωνίζεται κυρίως με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, παρότι κατά διαστήματα βρισκόταν στην αποστολή της ανδρικής ομάδας.

Ο Ατρόμητος κινήθηκε άμεσα για την περίπτωσή του και εκτός απροόπτου, ο Πνευμονίδης θα φορέσει τα «κυανόλευκα» μέχρι το τέλος της σεζόν, προκειμένου να πάρει συνεχόμενα λεπτά συμμετοχής και αγωνιστικό ρυθμό. Στόχος είναι να επιστρέψει το καλοκαίρι στο Ρέντη πιο έτοιμος, πιο ώριμος και με πολύτιμες εμπειρίες στις αποσκευές του.