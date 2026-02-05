Super League: Best goal της 19ης αγωνιστικής ο Τετέι

Onsports Team

Το πρώτο τέρμα του Έλληνα στράικερ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αναδείχθηκε το ωραιότερο της προηγούμενης αγωνιστικής.

Το γκολ του Ανδρέα Τετέι εναντίον της Κηφισιάς (3-0), αναδείχθηκε το καλύτερο (Best Goal) της 19ης αγωνιστικής στον διαγωνισμό της Super League.

Όπως προέκυψε από την «ετυμηγορία» των φιλάθλων που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, το τέρμα του διεθνούς επιθετικού του Παναθηναϊκού συγκέντρωσε το 45,72% των προτιμήσεων, αφήνοντας δεύτερο με 19,12% εκείνο του Δημήτρη Πέλκα (ΠΑΟΚ) απέναντι στον Πανσερραϊκό (4-1) και τρίτο του Ταξιάρχη Φούντα (ΟΦΗ) στην εκτός έδρας νίκη (2-1) επί του Ατρόμητου (το πρώτο γκολ, καθώς σημείωσε και τα δύο).

Ψήφους έλαβαν επίσης για τα γκολ τους οι Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός, 10,14%), Γιάννης Κωστή (Λεβαδειακός, 5,41%) και Βόλνεϊ Φέλτες (Πανσερραϊκός, 4,81%).