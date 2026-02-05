Ομάδες

Super League: Best goal της 19ης αγωνιστικής ο Τετέι
Onsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 19:50
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Super League: Best goal της 19ης αγωνιστικής ο Τετέι

Το πρώτο τέρμα του Έλληνα στράικερ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αναδείχθηκε το ωραιότερο της προηγούμενης αγωνιστικής.

Το γκολ του Ανδρέα Τετέι εναντίον της Κηφισιάς (3-0), αναδείχθηκε το καλύτερο (Best Goal) της 19ης αγωνιστικής στον διαγωνισμό της Super League.

Όπως προέκυψε από την «ετυμηγορία» των φιλάθλων που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, το τέρμα του διεθνούς επιθετικού του Παναθηναϊκού συγκέντρωσε το 45,72% των προτιμήσεων, αφήνοντας δεύτερο με 19,12% εκείνο του Δημήτρη Πέλκα (ΠΑΟΚ) απέναντι στον Πανσερραϊκό (4-1) και τρίτο του Ταξιάρχη Φούντα (ΟΦΗ) στην εκτός έδρας νίκη (2-1) επί του Ατρόμητου (το πρώτο γκολ, καθώς σημείωσε και τα δύο).

Ψήφους έλαβαν επίσης για τα γκολ τους οι Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός, 10,14%), Γιάννης Κωστή (Λεβαδειακός, 5,41%) και Βόλνεϊ Φέλτες (Πανσερραϊκός, 4,81%).



