Euroleague: MVP του Ιανουαρίου ο Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της EuroLeague για τον Ιανουάριο, επιβραβεύοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό από την 19η έως και την 25η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούσαν σε αυτό το διάστημα 6 νίκες και μόλις μία ήττα, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να ηγείται σε απόδοση και αποτελέσματα.

Ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε τον μήνα ως πρώτος σκόρερ της EuroLeague, με μέσο όρο 23,6 πόντους ανά αγώνα, ενώ ταυτόχρονα κατέλαβε την κορυφή στο Performance Index Rating (PIR) με 29,0 μονάδες ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του στην ομάδα του Πειραιά.