Ελλάδα: Τα 16 μετάλλια της Εθνικής Γυναικών στο πόλο - Τα highlights του μικρού τελικού
Η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών κατέκτησε την Πέμπτη (05/02) στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας το έκτο μετάλλιο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 16ο συνολικά σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.
Με την άνετη νίκη της επί της Ιταλίας με 15-8, η «γαλανόλευκη» ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, σε έναν θεσμό όπου μετρά ήδη τέσσερα ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια, αλλά το χρυσό παραμένει ως μοναδικό απωθημένο.
Αν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες μεγάλες διοργανώσεις, η εθνική γυναικών έχει κατακτήσει συνολικά πέντε χρυσά μετάλλια (τα δύο σημαντικότερα σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα), πέντε ασημένια και έξι χάλκινα, ενώ έχει ανέβει στο βάθρο τουλάχιστον μία φορά σε κάθε διοργάνωση που συμμετείχε.
Το πρώτο μεγάλο μετάλλιο ήρθε με το ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ενώ οι επιτυχίες συνεχίστηκαν σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup, World League, Europa Cup και Μεσογειακούς Αγώνες.
Τα 16 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (3 συμμ., 0-1-0)
Ασημένιο: 2004
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (15 συμμ., 2-0-0)
Χρυσά: 2011, 2025
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-4-2)
Ασημένια: 2010, 2012, 2018, 2022
Χάλκινα: 2024, 2026
WORLD CUP (7 συμμ., 1-0-0)
Χρυσό: 2025
WORLD LEAGUE (8 συμμ., 1-0-3)
Χρυσό: 2005
Χάλκινα: 2007, 2010, 2012
EUROPA CUP (1 συμμ. 1-0-0)
Χρυσό: 2018
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (1 συμμ. 0-0-1)
Χάλκινο: 2018