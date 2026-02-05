Ελλάδα: Τα 16 μετάλλια της Εθνικής Γυναικών στο πόλο - Τα highlights του μικρού τελικού

Οnsports Team

Η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών κατέκτησε την Πέμπτη (05/02) στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας το έκτο μετάλλιο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 16ο συνολικά σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Με την άνετη νίκη της επί της Ιταλίας με 15-8, η «γαλανόλευκη» ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, σε έναν θεσμό όπου μετρά ήδη τέσσερα ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια, αλλά το χρυσό παραμένει ως μοναδικό απωθημένο.

Αν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες μεγάλες διοργανώσεις, η εθνική γυναικών έχει κατακτήσει συνολικά πέντε χρυσά μετάλλια (τα δύο σημαντικότερα σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα), πέντε ασημένια και έξι χάλκινα, ενώ έχει ανέβει στο βάθρο τουλάχιστον μία φορά σε κάθε διοργάνωση που συμμετείχε.

Το πρώτο μεγάλο μετάλλιο ήρθε με το ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ενώ οι επιτυχίες συνεχίστηκαν σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup, World League, Europa Cup και Μεσογειακούς Αγώνες.

Τα 16 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (3 συμμ., 0-1-0)

Ασημένιο: 2004

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (15 συμμ., 2-0-0)

Χρυσά: 2011, 2025

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-4-2)

Ασημένια: 2010, 2012, 2018, 2022

Χάλκινα: 2024, 2026

WORLD CUP (7 συμμ., 1-0-0)

Χρυσό: 2025

WORLD LEAGUE (8 συμμ., 1-0-3)

Χρυσό: 2005

Χάλκινα: 2007, 2010, 2012

EUROPA CUP (1 συμμ. 1-0-0)

Χρυσό: 2018

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (1 συμμ. 0-0-1)

Χάλκινο: 2018