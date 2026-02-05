Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα: Τα 16 μετάλλια της Εθνικής Γυναικών στο πόλο - Τα highlights του μικρού τελικού
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 20:57
ΣΠΟΡ / Ελλάδα / Ιταλία

Ελλάδα: Τα 16 μετάλλια της Εθνικής Γυναικών στο πόλο - Τα highlights του μικρού τελικού

Η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών κατέκτησε την Πέμπτη (05/02) στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας το έκτο μετάλλιο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 16ο συνολικά σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Με την άνετη νίκη της επί της Ιταλίας με 15-8, η «γαλανόλευκη» ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, σε έναν θεσμό όπου μετρά ήδη τέσσερα ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια, αλλά το χρυσό παραμένει ως μοναδικό απωθημένο.

Αν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες μεγάλες διοργανώσεις, η εθνική γυναικών έχει κατακτήσει συνολικά πέντε χρυσά μετάλλια (τα δύο σημαντικότερα σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα), πέντε ασημένια και έξι χάλκινα, ενώ έχει ανέβει στο βάθρο τουλάχιστον μία φορά σε κάθε διοργάνωση που συμμετείχε.

Το πρώτο μεγάλο μετάλλιο ήρθε με το ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ενώ οι επιτυχίες συνεχίστηκαν σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup, World League, Europa Cup και Μεσογειακούς Αγώνες.

Τα 16 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (3 συμμ., 0-1-0)

Ασημένιο: 2004

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (15 συμμ., 2-0-0)

Χρυσά: 2011, 2025

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-4-2)

Ασημένια: 2010, 2012, 2018, 2022

Χάλκινα: 2024, 2026

WORLD CUP (7 συμμ., 1-0-0)

Χρυσό: 2025

WORLD LEAGUE (8 συμμ., 1-0-3)

Χρυσό: 2005

Χάλκινα: 2007, 2010, 2012

EUROPA CUP (1 συμμ. 1-0-0)

Χρυσό: 2018

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (1 συμμ. 0-0-1)

Χάλκινο: 2018



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
16 λεπτά πριν Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
EUROLEAGUE
Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
17 λεπτά πριν Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
25 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
26 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved