NBA: Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις συνεχίζει στους Μπακς - Ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή!
AP Photo/Rick Scuteri
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 19:14
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Φοίνιξ Σανς

NBA: Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις συνεχίζει στους Μπακς - Ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή!

Σε ανταλλαγή με τους Φοίνιξ Σανς προχώρησαν οι Μιλγουόκι Μπακς, με τα «ελάφια» να παραχωρούν τους Κόφι και Άντονι και να αποκτούν τους Νικ Ρίτσαρντς και Χέις-Ντέιβις.

Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η διορία της trade deadline στο ΝΒΑ, ένας παίκτης που απασχόλησε έντονα την Euroleague το τελευταίο διάστημα έγινε ανταλλαγή και κατέληξε στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο λόγος για τον Χέις-Ντέιβις, με τον πρώην παίκτη της Φενέρμπαχτσε και περσινό MVP της Euroleague να μετακομίζει στο Μιλγουόκι, όπου θα γίνει συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στο ίδιο deal, τα «ελάφια» απέκτησαν και τον Νικ Ρίτσαρντ, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ τους ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι Μπακς ήρθαν σε συμφωνία με τους Φοίνιξ Σανς, παραχωρώντας στην ομάδα της Αριζόνα τους Αμίρ Κόφι και Κόουλ Άντονι, ολοκληρώνοντας μία ανταλλαγή με έντονο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Πλέον, το μεγάλο ερώτημα αφορά το μέλλον του Χέις-Ντέιβις στο Μιλγουόκι, καθώς μένει να φανεί αν οι Μπακς θα προχωρήσουν σε waive του 31χρονου φόργουορντ ή αν ο Ντοκ Ρίβερς αποφασίσει να τον διατηρήσει στο ρόστερ. Σε περίπτωση αποδέσμευσης, αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες φέρονται έτοιμες να κινηθούν άμεσα για την απόκτησή του.

Τη φετινή σεζόν, ο Χέις-Ντέιβις αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια με τη φανέλα των Σανς, έχοντας περιορισμένο ρόλο, μετρώντας 1,3 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 7,2 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.



