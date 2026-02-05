Παναθηναϊκός – Μερσίν 87-91: Ήττα στο Telekom Center Athens και ψάχνει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς

Onsports Team

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του «τριφυλλιού» ηττήθηκε από την εξαιρετική τούρκικη ομάδα μπροστά σε 6.000 κόσμο και θα πάει στη ρεβάνς κυνηγώντας μια δύσκολη ανατροπή.

Το Telekom Center Athens είχε 6.000 κόσμο. Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού είχε θέληση. Όμως η Μερσίν δεν θεωρείται άδικα το φαβορί του EuroCup Γυναικών. Η τούρκικη ομάδα επικράτησε 91-87 και πλέον οι «πράσινες» στη ρεβάνς ψάχνουν ένα μικρό θαύμα, δηλαδή νίκη με 5 πόντους διαφορά.

Το ματς άρχισε να «στραβώνει» απ’ την αρχή με τις φιλοξενούμενες να παίρνουν διαφορά γρήγορα (5-20). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 39-49 και η κατάσταση έμοιαζε δύσκολη. Στο τρίτο δεκάλεπτο η απόσταση μειώθηκε στους 5, αλλά στο 30’ το ματς έφτασε με τις Τουρκάλες μπροστά 11 πόντους.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο έγινε υπερπροσπάθεια από τις παίκτριες της Σελέν Ερντέμ. Η διαφορά μειώθηκε μέχρι και στον πόντο, ενώ χάθηκαν και ευκαιρίες για προσπέρασμα. Τελικά το 87-91 αφήνει πιθανότητες στον Παναθηναϊκό, με την Μερσίν να είναι το ξεκάθαρο φαβορί.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 39-49, 65-76, 87-91

