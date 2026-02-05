Euroleague: Η Ντουμπάι «λύγισε» και την Ρεάλ Μαδρίτης

Onsports Team

Η ομάδα των Εμιράτων πήρε τη δεύτερη νίκη της στην «διαβολοβδομάδα», επικρατώντας 93-85 της «βασίλισσας».

Μετά τον Ολυμπιακό η Ντουμπάι νίκησε και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την διπλή εβδομάδα και ανέβηκε στις 13 νίκες. Το τελικό 93-85 ανάγκασε τη «βασίλισσα» σε δεύτερη ήττα σερί, καθώς είχε χάσει στο Telekom Center Athens από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Μαδριλένοι υποχώρησαν στο 16-11.

Η αναμέτρηση στην Coca Cola Arena άρχισε με χαμηλό τέμπο, με τη Ρεάλ να βρίσκει ρυθμό στο πρώτο δεκάλεπτο και να προηγείται 19-11. Η Ντουμπάι αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, εκμεταλλεύτηκε τις λύσεις από τον πάγκο και πέρασε μπροστά, ωστόσο η επιστροφή των βασικών της Ρεάλ έφερε νέο προβάδισμα για τους Μαδριλένους στο ημίχρονο (37-44).

Στην τρίτη περίοδο η «βασίλισσα» έφτασε μέχρι το +13, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν και προσπέρασαν πριν το τέλος του δεκαλέπτου (69-68). Στην τελευταία περίοδο η Ντουμπάι έλεγξε τον ρυθμό, βρήκε κρίσιμα καλάθια και διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη με 93-85.

Κορυφαίος των νικητών ο πρώην Μαδριλένος Τζάναν Μούσα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9/9 βολές). Από τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Φακούντο Καμπάτσο με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 37-44, 69-68, 93-85