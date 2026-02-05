Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 115 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιανουάριο
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 18:32
BET

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Τον Ιανουάριο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 115 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στον Πειραιά, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα & Οver 1,5 γκολ» & «Οver 1,5 γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενης» σε 10 αγώνες από την Premiεr league, την Bundesliga, τη La Liga, τη Serie A και τη Ligue 1 και κέρδισε 9.442,39 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στο BIPOT από το Kenilworth, ένας νικητής κέρδισε 4.251 ευρώ.



