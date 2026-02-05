Ομάδες

Euroleague: Και η Βίρτους έρχεται στο ΣΕΦ με σοβαρές απουσίες
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 19:56
EUROLEAGUE / Βίρτους Μπολόνια / Ολυμπιακός

Euroleague: Και η Βίρτους έρχεται στο ΣΕΦ με σοβαρές απουσίες

Με σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα θα παρουσιαστεί η Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ, καθώς ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ματ Μόργκαν, Αλεσάντρο Παγιόλα και Μοχάμεντ Ντιουφ.

Η ιταλική ομάδα φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο φαληρικό γήπεδο (21:15), στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής, ωστόσο θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες απέναντι στους «ερυθρόλευκους», κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο της.

Συγκεκριμένα, οι Μόργκαν, Παγιόλα και Ντιουφ ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και τέθηκαν νοκ άουτ από την αποστολή, με τον έμπειρο τεχνικό της Βίρτους να καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις δεν αγωνίστηκαν ούτε στο παιχνίδι της Τετάρτης (04/02) απέναντι στη Βιλερμπάν, παραμένοντας εκτός δράσης και για τη δύσκολη δοκιμασία στο ΣΕΦ.



