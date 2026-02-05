Παναθηναϊκός AKTOR: Με Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις η 12άδα με Παρτιζάν

Eurokinissi Sports

Στην τελική 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR για το ματς με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι βρίσκονται οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις.

Με αλλαγές στη σύνθεσή του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αποψινό του παιχνίδι, καθώς ο Εργκίν Αταμάν συμπεριέλαβε στη δωδεκάδα τους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός αποστολής στο τελευταίο ματς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ.

Αντίθετα, για καθαρά τακτικούς λόγους έμειναν εκτός δωδεκάδας οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τον Τούρκο τεχνικό να προχωρά σε διαφοροποιήσεις στα πλάνα του. Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως εκτός παραμένει για ακόμη ένα παιχνίδι ο Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά, η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το αποψινό ματς αποτελείται από τους: Σορτς, Οσμάν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις.