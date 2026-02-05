Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις η 12άδα με Παρτιζάν
Eurokinissi Sports
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 05 Φεβρουαρίου 2026, 20:06
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις η 12άδα με Παρτιζάν

Στην τελική 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR για το ματς με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι βρίσκονται οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις.

Με αλλαγές στη σύνθεσή του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αποψινό του παιχνίδι, καθώς ο Εργκίν Αταμάν συμπεριέλαβε στη δωδεκάδα τους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός αποστολής στο τελευταίο ματς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ.

Αντίθετα, για καθαρά τακτικούς λόγους έμειναν εκτός δωδεκάδας οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τον Τούρκο τεχνικό να προχωρά σε διαφοροποιήσεις στα πλάνα του. Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως εκτός παραμένει για ακόμη ένα παιχνίδι ο Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά, η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το αποψινό ματς αποτελείται από τους: Σορτς, Οσμάν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
13 λεπτά πριν Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
EUROLEAGUE
Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
15 λεπτά πριν Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
22 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
23 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved