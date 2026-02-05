Μια αγωνιστική τιμωρία στην ΑΕΚ από την ΔΕΑΒ!

Οnsports Τeam

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ με μια αγωνιστική για ρίψεις αντικειμένων στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η ΑΕΚ έχει κάνει διπλή καταγγελία στον Ολυμπιακό, για όσα έγιναν στο μεταξύ τους ντέρμπι, η ΔΕΑΒ ανακοίνοινωσε την τιμωρία του "Δικεφάλου".

Πιο συγκεκριμένα, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), τιμώρησε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών την Ένωση για όσα έγιναν στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό και έτσι. θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό χωρίς τον κόσμο της στη Φιλαδέλφεια στις 22/2 για την 22η αγωνιστική.

Περισσότερα σε λίγο...