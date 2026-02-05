ΑΕΚ: Καταγγελία στον εισαγγελέα για τιμωρία του Ποντένσε

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε καταγγελία κατά του Ποντένσε στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα ζητώντας να του ασκηθεί δίωξη για τη ρίψη ομπρέλας προς την κερκίδα!

Να ασκηθεί δίωξη στον Πορτογάλο εξτρέμ του Ολυμπιακού ζητάει η "κιτρινόμαυρη" ΠΑΕ για όσα συνέβησαν στο επεισοδιακό ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (1/2) στη Ν.Φιλαδέλφεια.

Το περιστατικό αυτό προφανώς διέλαθε της προσοχής της διαιτητικής ομάδας, αλλά και των παρατηρητών του αγώνα, εξ ου και η ΑΕΚ προχώρησε σε καταγγελία, ζητώντας να ασκηθεί δίωξη στον 30χρονο κυνηγό, για να κληθεί ακολούθως σε απολογία από το πειθαρχικό όργανο της Super League και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και δεύτερη καταγγελία από πλευράς ΑΕΚ που αφορά άλλον παίκτη του Ολυμπιακού και όχι τον Ποντένσε. Η συγκεκριμένη καταγγελία αφορά ρίψη μπουκαλιού στην κερκίδα και πάντα με τις πληροφορίες μας το συγκεκριμένο γεγονός αναγράφεται και στο φύλλο αγώνα του ντέρμπι.