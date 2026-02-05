Ατρόμητος: Συμφωνία με ΠΑΟΚ για Γκουγκεσασβίλι

Οnsports Τeam

Παίκτης της ομάδας του Περιστερίου θα είναι μέχρι το τέλος της σεζόν ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού.

Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι είναι τελικά ο τερματοφύλακας που έψαχνε ο Ατρόμητος, μετά τον τραυματισμό του Αλεξέι Κοσέλεφ.

Η ομάδα του Περιστερίου ήρθε σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του 26χρονου πορτιέρο ως το τέλος της περιόδου. Ο Γεωργιανός γκολκίπερ αποκτήθηκε από τον «Δικέφαλο του Βορρά» το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από μια εντυπωσιακή σεζόν στον Πανσερραϊκό. Ωστόσο φέτος στην Τούμπα δεν έχει βρει χρόνο συμμετοχής.