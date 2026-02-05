Παναθηναϊκός: Και τώρα ο Ολυμπιακός

Οnsports Τeam

Η ομάδα του "τριφυλλιού" θέλει να αφήσει πίσω της το ατυχές αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ και ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία της για το ματς με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Φάληρο.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και να επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στην αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ολυμπιακό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει ότι δεν υπάρχει χρόνο για χάσιμο με τους "πράσινους" να βρίσκονται σήμερα στο Κορωπί σε δύο γκρουπ.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με γυμναστήριο, συνέχισαν στο γήπεδο με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κώτσιρας. Θεραπεία έκαναν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς. Απών ήταν ο Τουμπά».