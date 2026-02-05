Ομάδες

Euroleague: Θέλει να επιστρέψει στη δράση και να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη
EPA/CJ GUNTHER, ΑΜΠΕ
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 17:32
Euroleague: Θέλει να επιστρέψει στη δράση και να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη

Ανοικτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην EuroLeague αφήνει ο Πάτι Μιλς.

Όπως αναφέρεται στο BasketNews ο πολύπειρος Αυστραλός γκαρντ έχει προταθεί μέσω των εκπροσώπων του σε αρκετές ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο 37χρονος άσος, με τεράστια εμπειρία από το NBA, φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά την προοπτική επιστροφής στη δράση σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αυτή τη φορά στην Ευρώπη. Οι μάνατζέρ του έχουν ήδη κάνει τις σχετικές επαφές, διερευνώντας το ενδιαφέρον συλλόγων της EuroLeague για την απόκτησή του.

Ο Μιλς μετρά 16 σεζόν στο NBA, έχοντας καταγράψει 921 συμμετοχές σε αγώνες κανονικής περιόδου, με μέσους όρους 8,7 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ. Τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε σε 29 παιχνίδια με τους Γιούτα Τζαζ και τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Παράλληλα, ο Αυστραλός γκαρντ εργάζεται ως general manager στην ανδρική ομάδα μπάσκετ του Πανεπιστημίου της Χαβάης, ωστόσο δείχνει διάθεση να επιστρέψει στα παρκέ, εξετάζοντας με ενδιαφέρον την προοπτική της EuroLeague.



