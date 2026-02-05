LIVE CHAT Ελλάδα - Ιταλία: Ο τελικός για το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών θα συναντηθεί με αυτή της Ιταλίας με έπαθλο το χάλκινο μετάλλιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που ολοκληρώνεται πλέον στην πόλη Φούνσαλ στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Η Ελλάδα επικράτησε στις 31/1 με 15-10 παίρνοντας πολύ εύκολα τελικά το εισιτήριο για την τετράδα για 8η φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Κάτι που κατάφερε και η Ιταλία.

Οι δυο ομάδες ηττήθηκαν όμως στα ημιτελικά, με δραματικό τρόπο η «γαλανόλευκη» από την Ουγγαρία (12-11 στα πέναλτι, 8-8 κ.δ.) και σχετικά εύκολα η «σέτε ρόζα» με 8-4 από την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση.

