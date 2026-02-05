Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE CHAT Ελλάδα - Ιταλία: Ο τελικός για το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 19:00
ΣΠΟΡ / Ελλάδα / Ιταλία

LIVE CHAT Ελλάδα - Ιταλία: Ο τελικός για το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον μικρό τελικό, Ελλάδα - Ιταλία, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών.

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών θα συναντηθεί με αυτή της Ιταλίας με έπαθλο το χάλκινο μετάλλιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που ολοκληρώνεται πλέον στην πόλη Φούνσαλ στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Η Ελλάδα επικράτησε στις 31/1 με 15-10 παίρνοντας πολύ εύκολα τελικά το εισιτήριο για την τετράδα για 8η φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Κάτι που κατάφερε και η Ιταλία.

Οι δυο ομάδες ηττήθηκαν όμως στα ημιτελικά, με δραματικό τρόπο η «γαλανόλευκη» από την Ουγγαρία (12-11 στα πέναλτι, 8-8 κ.δ.) και σχετικά εύκολα η «σέτε ρόζα» με 8-4 από την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα, Ελλάδα - Ιταλία από το Live Chat του Onsports:



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
15 λεπτά πριν Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
EUROLEAGUE
Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
17 λεπτά πριν Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
24 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
25 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved