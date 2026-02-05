Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Συνεχίζουν να... παλεύουν για Αντετοκούνμπο οι Χιτ! Νέα προσφορά στους Μπακς
EPA/JOHN G. MABANGLO, ΑΜΠΕ
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 18:55
NBA / Μαϊάμι Χιτ / Μιλγουόκι Μπακς

NBA: Συνεχίζουν να... παλεύουν για Αντετοκούνμπο οι Χιτ! Νέα προσφορά στους Μπακς

Οι Μαϊάμι Χιτ επιμένουν δυναμικά στην υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, συνεχίζοντας τις προσπάθειές τους να τον κάνουν δικό τους, βελτιώνοντας διαρκώς την πρότασή τους προς τους Μιλγουόκι Μπακς.

Με το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου να πλησιάζει ασφυκτικά και τις ώρες να μετρούν αντίστροφα, όλα τα βλέμματα στο ΝΒΑ είναι στραμμένα στον «Greek Freak», καθώς τα σενάρια γύρω από το μέλλον του πληθαίνουν και η ένταση κορυφώνεται.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς όσο και οι Μαϊάμι Χιτ θεωρούν ότι παραμένουν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση του Αντετοκούνμπο. Παρ’ όλα αυτά, το γενικό κλίμα στη λίγκα είναι επιφυλακτικό, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη ένδειξη ότι το Μιλγουόκι είναι πραγματικά έτοιμο να αποχωριστεί τον ηγέτη και πρόσωπο του οργανισμού του. Την ίδια στιγμή, οι Μπακς διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους Μέμφις Γκρίζλις, με το όνομα του Τζα Μοράντ να παραμένει ενεργό στο τραπέζι των συζητήσεων.

Όπως αναφέρει ο Μπράιαν Γουίτχορστ του ESPN, στο Μαϊάμι δεν έχουν εγκαταλείψει την ιδέα της απόκτησης του Αντετοκούνμπο. Οι Χιτ πιστεύουν πως εξακολουθούν να έχουν πιθανότητες να κάνουν το «μπαμ» και τις τελευταίες ώρες δουλεύουν εντατικά, αναζητώντας τρόπους να ενισχύσουν την πρότασή τους, πριν πέσει οριστικά η αυλαία του φετινού trade deadline.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
NBA

ΝΒΑ: Το σίριαλ «Giannis» φτάνει στο τέλος του

ΝΒΑ: Το σίριαλ «Giannis» φτάνει στο τέλος του
NBA

ΝΒΑ: «Οι Μπουλς έχουν αποφασίσει να κρατήσουν τον Γιαμπουσέλε»

ΝΒΑ: «Οι Μπουλς έχουν αποφασίσει να κρατήσουν τον Γιαμπουσέλε»
NBA

ΝΒΑ: Οι Σπερς συνεχίζουν ακάθεκτοι -Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς (vids)

ΝΒΑ: Οι Σπερς συνεχίζουν ακάθεκτοι -Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς (vids)

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
14 λεπτά πριν Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
EUROLEAGUE
Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
16 λεπτά πριν Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
23 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με τους νέους η ευρωπαϊκή λίστα στα νοκ άουτ του Europa League
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
24 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Γκραντ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved