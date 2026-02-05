NBA: Συνεχίζουν να... παλεύουν για Αντετοκούνμπο οι Χιτ! Νέα προσφορά στους Μπακς

EPA/JOHN G. MABANGLO, ΑΜΠΕ

Οnsports Team

Οι Μαϊάμι Χιτ επιμένουν δυναμικά στην υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, συνεχίζοντας τις προσπάθειές τους να τον κάνουν δικό τους, βελτιώνοντας διαρκώς την πρότασή τους προς τους Μιλγουόκι Μπακς.

Με το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου να πλησιάζει ασφυκτικά και τις ώρες να μετρούν αντίστροφα, όλα τα βλέμματα στο ΝΒΑ είναι στραμμένα στον «Greek Freak», καθώς τα σενάρια γύρω από το μέλλον του πληθαίνουν και η ένταση κορυφώνεται.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς όσο και οι Μαϊάμι Χιτ θεωρούν ότι παραμένουν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση του Αντετοκούνμπο. Παρ’ όλα αυτά, το γενικό κλίμα στη λίγκα είναι επιφυλακτικό, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη ένδειξη ότι το Μιλγουόκι είναι πραγματικά έτοιμο να αποχωριστεί τον ηγέτη και πρόσωπο του οργανισμού του. Την ίδια στιγμή, οι Μπακς διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους Μέμφις Γκρίζλις, με το όνομα του Τζα Μοράντ να παραμένει ενεργό στο τραπέζι των συζητήσεων.

Όπως αναφέρει ο Μπράιαν Γουίτχορστ του ESPN, στο Μαϊάμι δεν έχουν εγκαταλείψει την ιδέα της απόκτησης του Αντετοκούνμπο. Οι Χιτ πιστεύουν πως εξακολουθούν να έχουν πιθανότητες να κάνουν το «μπαμ» και τις τελευταίες ώρες δουλεύουν εντατικά, αναζητώντας τρόπους να ενισχύσουν την πρότασή τους, πριν πέσει οριστικά η αυλαία του φετινού trade deadline.