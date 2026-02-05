ΝΒΑ: «Οι Μπουλς έχουν αποφασίσει να κρατήσουν τον Γιαμπουσέλε»

Οnsports Τeam

Η επιστροφή του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στην Ευρώπη, όπως όλα δείχνουν, δε θα πραγματοποιηθεί άμεσα μιας και οι Σικάγο Μπουλς είναι αποφασισμένοι να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους.

Πολλές ήταν οι πληροφορίες το τελευταίο διάστημα που ήθελαν ομάδες της Ευρώπης να θέλουν να κάνουν δικό τους τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, σε περίπτωση που ο Γάλλος παίκτης επέστρεφε στην Ευρώπη.

Εν τέλει οι Νικς έκαναν Trade τον άλλοτε άσο της Ρεάλ Μαδρίτης και τον έστειλαν στους Σικάγο Μποουλς. Και το μεγάλο ερωτηματικό όλες τις τελευταίες ώρες ήταν αν θα διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον παίκτη οι "ταύροι" ή θα τον αποδέσμευαν μετά την trade deadline.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ίαν Μπέγκλεϊ του «SNYtv», o Γιαμπουσέλε θα παραμείνει στο Σικάγο.

«Οι Μπουλς κρατούν τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, σύμφωνα με πληροφορίες. Δεν θα αποχωρήσει και θα έχει την ευκαιρία να παίξει με την ομάδα του Σικάγο. Οι Νικς αποκτούν έναν παίκτη που λήγει το συμβόλαιό του, τον Ντάλεν Τέρι».