Μια ανάσα από τον ΟΦΗ ο Ρομάνο

Οnsports Τeam

Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας προσθήκης του ΟΦΗ για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, με τον Ντιέγκο Ρομάνο να είναι ήδη στο Ηράκλειο.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Ντιέγκο Ρομάνο από την Ίντερ στον ΟΦΗ με τις διοικήσεις των δύο ομάδων να βρίσκονται στο στάδιο της ανταλλαγής των εγγράφων.

Ο 19χρονος Αργεντινός με ελληνικό διαβατήριο εξτρέμ βρίσκεται από νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αφού πάνε όλα καλά θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο νεαρός παίκτης είναι μεγαλωμένος ποδοσφαιρικά στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, ενώ ο πατέρας του είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Εργοτέλη.

Στην ίντερ βρέθηκε το καλοκαίρι του 2024, ενώ είναι διεθνής με τις «μικρές» ομάδες της εθνικής Αργεντινής, μετρά επίσης συμμετοχές τόσο στο Youth League με την Κ19 της Ίντερ, όσο και με στην Primavera.