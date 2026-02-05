Ομάδες

Σοκ στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος
Οnsports Τeam 05 Φεβρουαρίου 2026, 12:31
ΜΠΑΣΚΕΤ

Σε ηλικία 60 ετών πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος μετά από καρδιακή προσβολή, "βυθίζοντας" σε πένθος το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό. 

Θρήνος στις τάξεις του ελληνικού αθλητισμού, καθώς αποβίωσε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος. Ο γνωστός προπονητής μπάσκετ άφησε την τελευταία του πνοή στα 60 του χρόνια, προδομένος από την καρδιά του.

Ο Σκουρτόπουλος πέρασε σχεδόν από όλες τις εθνικές ομάδες, ενώ Το 2019 οδήγησε τη «γαλανόλευκη» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών. 

Πέρυσι το καλοκαίρι ανέλαβε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κούλεγκουντ Μπρόνκος στην Μογγολία.

Γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1965 στην Αθήνα και έπαιξε για πολλά χρόνια στην Γ.Σ. Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι, ενώ διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε από τον Γ.Σ. Δαφνίου, τον οποίο και οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες.
 
Το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019. Παρέμεινε στο τιμόνι της γαλανόλευκης έως το 2022, ολοκληρώνοντας τη σταδιοδρομία του ως ομοσπονδιακός προπονητής με ρεκόρ 18 νίκες, 5 ήττες.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ. Στο εξωτερικό δούλευε από το 2023 όταν και είχε αναλάβει την Αστόρια Μπίντγκοζ στην Πολωνία, ενώ είχε καθίσει και στον πάγκο της Εθνικής Κατάρ από το 2023 έως το 2024.



