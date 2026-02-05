Σοκ στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος
Σε ηλικία 60 ετών πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος μετά από καρδιακή προσβολή, "βυθίζοντας" σε πένθος το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό.
Θρήνος στις τάξεις του ελληνικού αθλητισμού, καθώς αποβίωσε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος. Ο γνωστός προπονητής μπάσκετ άφησε την τελευταία του πνοή στα 60 του χρόνια, προδομένος από την καρδιά του.
Πέρυσι το καλοκαίρι ανέλαβε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κούλεγκουντ Μπρόνκος στην Μογγολία.
Γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1965 στην Αθήνα και έπαιξε για πολλά χρόνια στην Γ.Σ. Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι, ενώ διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.
Το περασμένο καλοκαίρι, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ. Στο εξωτερικό δούλευε από το 2023 όταν και είχε αναλάβει την Αστόρια Μπίντγκοζ στην Πολωνία, ενώ είχε καθίσει και στον πάγκο της Εθνικής Κατάρ από το 2023 έως το 2024.